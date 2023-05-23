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科技戰 中拿美光祭旗 南韓成角力夾心

記者簡永祥、編譯高詣軒／綜合報導
中國表示美光在華銷售產品，未通過網路安全審查。（路透）
中國表示美光在華銷售產品，未通過網路安全審查。（路透）

美中科技戰開打以來，始終「打不還手」的中國21日宣布對美國最大記憶體公司美光（Micron）開刀，以國家安全疑慮為由通令國內關鍵資訊基礎設施的運營者，停止採購美光公司產品。產業界人士說，中方選在美中即將展開新一輪對談前出手反制，政治操作企圖明顯，卻撼動半導體市場，將牽動整個記憶體市場版塊挪移。

此外，先前已傳出美國政府要求南韓加入制裁中國行列，希望不要滿足中國對記憶體的需求，雖然美國並未正式要求具體行動，但中國這次封殺美光，相信美方會很快要南韓政府表態，要求南韓的三星及SK海力士做出相對制裁行動。

不過，三星及SK海力士在中國的營收占比都超過三成，要他們放棄由美光轉來的肥單不吃，還要做出得罪中國的事，恐怕並不容易。此時的南韓，乍看好像會是最大的受惠者，其實反而會成美中角力的夾心餅乾。

針對中國封殺美光產品，彭博資訊報導，美國商務部發言人表示，堅決反對「沒有事實根據」的限制措施，將和中國直接洽談以期解決限制。

中國官方拿美光開刀，除了反映北京當局不滿因為這波美中科技戰，中國積極扶植的中國長江存儲、海康威視等中企被美國列入科技制裁實體清單，加上先前福建晉華遭美光以侵權控告聯電，斬斷其技術移轉來源，甚至另一間專注DRAM製造的合肥長鑫，也因美光在背後檢舉無法取得製程推進的關鍵微影設備，開發進度延宕，將美光視為阻斷中國晶片夢的頭號公敵外，某種程度也是拿美光祭旗，對中國傷害較輕。

據調查，中國選在此刻宣布封殺美光產品，是中美即將展開新一波對談前中方的政治盤算，目的是在雙方對談時，提高美方放寬對中國數千項商品的高關稅管制及相關產品零組件禁止銷售管制的談判籌碼。而美中貿易戰讓保護主義興起，「國家安全」又成為兩國科技戰最好藉口。美光在新一波美中科技角力的受創程度，恐怕得等到兩國對談後是否會各自讓步，才可能獲得緩解。

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