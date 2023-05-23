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岸田不排除晤習近平 中日協調防長會

編譯茅毅／綜合報導
日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平會談資料照片。（Getty Images）
日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平會談資料照片。（Getty Images）

共同社等日媒和路透22日報導，第20屆新加坡「香格里拉對話」安全論壇預定6月2至4日舉行，消息人士指稱，日本和中國正就防衛大臣濱田靖一與國防部長李尚福在場邊會晤進行協調。日本首相岸田文雄22日也在答覆記者提問時表示，不排除和中國國家主席習近平舉行高峰會。

岸田22日說，未來欲建立具建設性、穩定的中日關係，必須藉由兩國努力共同實現。他還說，從這樣的觀點出發，今後希望考慮與中方對話以及舉行領袖會談。

但岸田補充說，有關中日峰會，尚未做出任何決定。他強調，應該主張的、日方就會向中方主張，將要求中國以國際社會負責任的成員行事，透過對話，在應該合作的領域彼此合作。

另外，中日為加強在安全領域的溝通，正協商國務委員兼防長李尚福和濱田假該對話會談。據報導，這是由於21日甫落幕的七大工業國集團（G7）廣島市高峰會中，美國總統拜登等七國領袖確認和北京對話的重要性，因此日本政府計畫促進與中方高層的對話。

中日防長上次會晤已是去年6月。消息人士說，晤談主題可能聚焦中國近年頻繁的海洋活動，濱田將表達對中國與俄羅斯強化軍事合作，還有中國海警船駛入釣魚台列嶼（尖閣諸島）領海等周邊海域的擔憂及北韓核飛彈問題，並重申台海和平穩定的重要性。

消息人士還說，今年正逢中日建交、即雙方簽署「和平友好條約」45周年，雙方正安排包括外交和經濟部長級高官在內參加的「中日經濟高層對話」在日本舉行。該對話自2019年4月中斷至今。

日本 釣魚台 拜登

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