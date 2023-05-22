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華春瑩發對比圖：西安遊人如織 廣島上街抗議

中國新聞組／北京22日電
華春瑩5月20日晚在社交媒體上發布一張圖片，對比兩場峰會在理念與東道國反應上的不同。（取材自環球網）
華春瑩5月20日晚在社交媒體上發布一張圖片，對比兩場峰會在理念與東道國反應上的不同。（取材自環球網）

中國外交部部長助理、發言人華春瑩5月20日晚在社交媒體上發布一張圖片，左側是中國─中亞峰會聚焦「共建未來，加強團結合作和促進發展」和西安大唐不夜城遊人如織，圖片右側是廣島的G7峰會「尋求霸權，煽動分裂對抗和壓制發展」以及日本民眾反G7抗議集會的場景，對比兩場峰會在理念與東道國反應上的不同。

環球網報導，發布上述對比圖之前，華春瑩還在推特發文，矛頭直指G7。 「按照G7去風險的邏輯，鑑於大量非美國公民使用美元，非美元世界是否也應該去風險並停止使用美元？」華春瑩諷刺道，並質問日本：「鑑於1945年對廣島的毀滅性轟炸和1985年『廣場協議』的嚴重影響，日本難道不應該比其他國家更深刻地認識到和平的重要性以及經濟脅迫的危害嗎？」

「什麼是真多邊主義，什麼是偽多邊主義，18日的中國西安和19日的日本廣島提供了兩個樣本… 由於這一組現實對比十分鮮明，國際社會可以看得清清楚楚。」環球時報在本月19日的社評中也曾提到，中國-中亞峰會在西安注入的多邊主義清流，與G7在廣島排放的地緣政治污水，對比是何等鮮明——從起心動念來說，一邊是「你好我也好」的命運與共，相互尊重、平等相待是基本出發點；而另一邊是「我優你劣」的帝國傲慢，是「唯華盛頓獨尊」的利益體系。在具體做法上，一邊是「發展至上」，只要是有利於發展和繁榮的事情，都會得到提倡，這注定了它也是開放和包容的；但另一邊則處處展現出搞小圈子、集團政治的封閉和狹隘，它也必然充滿著對抗與破壞。

社評最後寫道：「在這個意義上，一些美西方媒體將中國—中亞峰會與G7做對比，倒是一件好事。它讓世界看到了，什麼才是人間正道，什麼才是人心所向，什麼才是人類未來，」

G7 日本 華春瑩

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