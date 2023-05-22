中批G7抹黑 廣島峰會粗暴干涉中國內政 召日大使交涉

日民眾在G7峰會期間連日示威，對該組織表示不滿。（美聯社）

中國外交部副部長孫衛東昨日召見日本 駐華大使垂秀夫，就七大工業國集團（G7 ）高峰會炒作涉華議題提出嚴正交涉。中國官媒也砲火全開，接連發文諷批G7藉抹黑中國獲得「流量密碼」，已墮落為專門批量生產「三無產品」的小作坊。

中國外交部網站昨天發布消息稱，孫衛東在召見日本駐華大使垂秀夫時表示，日方作為今年七國集團輪值主席國，在七國集團廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

孫衛東強調，台灣問題是中國大陸核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政。當前東海、南海局勢總體穩定，所謂中方「以實力改變現狀」的惡意炒作違背事實，美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。中方立場光明正大、坦坦蕩蕩，不容歪曲抹黑。

孫衛東強調，中方敦促G7成員順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動分裂對立。日方應端正對華認知，把握戰略自主，恪守中日四個政治文件原則，真正以建設性姿態，推動兩國關係穩定發展。

中國官媒環球時報接連發布社評及評論指出，這次G7聯合公報光是提「中國」就有20次，是近年來最多，其字裡行間毫不掩飾的陣營對抗衝動。G7近年從「富國俱樂部」到面臨嚴重的存在性危機，前年起開始在公報裡對中國說三道四，這逐漸成為其「流量密碼」，名為「七大工業國組織」，如今運作起來卻像是專門批量生產「三無產品」的小作坊，只能靠炒作中國議題刷一刷存在感。