專家：中美擬路線圖 盼高層互動制度化

美國著名中國問題專家沈大偉近日撰文指出，中美極可能在討論「路線圖」，以重新實現政府間高層互動的制度化。圖為中美領導人習近平與拜登2022年11月14日在印尼峇里島會面。（新華社）

美國總統拜登在參加G7峰會期間，稱美中關係應該會「在很短時間內緩和」，中媒評論這是「單方面放風」。在此之前，美國著名中國問題專家沈大偉（David Shambaugh）則認為中美極可能在討論「路線圖」，以重新實現政府間高層互動的制度化。

沈大偉在中美交流基金會旗下「中美聚焦」網站撰文指出，中美之間的雙邊對話已經重啟，雙方未來極可能討論「路線圖」，以重新實現政府間高層互動的制度化。

沈大偉是喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院的席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Studies）政治學與國際關係學教授。

沈大偉在「中美重新接觸後能走多遠？」文章中提及，近期無論是美駐中大使伯恩斯與中國外長秦剛 的會面，或是白宮 國安顧問蘇利文與中共中央外辦主任王毅 的會談，都強調「穩定」關係和「擴大高層溝通」的必要性。

中美這一波外交僵局，可追溯至今年2月。當時「高空偵察氣球事件」沸沸揚揚，導致美國國務卿布林肯取消計畫已久的對華訪問。這次訪問原本旨在為兩國政府間的磋商和接觸建立框架和路線圖。隨後三個多月裡，中國政府暫停與美方的諸多往來，凍結部長級官員之間的高層互動。

直到5月8日，伯恩斯才與秦剛會面。秦剛強調「當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外」；伯恩斯則說雙方討論美中關係面對的挑戰，及穩定關係並擴大高級別溝通的必要性。

同月10日和11日，蘇利文與王毅在奧地利維也納進行了兩天閉門會面。白宮說兩人長談8小時，雙方「坦誠、實質和建設性的討論」；王毅則指出雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道。

沈大偉認為，中美兩個大國之間的雙邊對話已經重啟，這是非常好的消息，因為直接對話一直是最好的，尤其是在雙邊關係如此緊張，並且危險的意外事件或危機可能爆發的時候。

但問題在於，對話後將何去何從？沈大偉判斷中美雙方極可能討論並制定出「路線圖」，以便各自採取連續的對等步驟，重新實現政府間高層互動的制度化。