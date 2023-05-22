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民調：55%大陸民眾支持武統台灣 33%反對 22%認未必要統一

中國新聞組／北京22日電
中國大陸民眾55%支持武統，逾2成認未必要統一。（路透）
中國大陸民眾55%支持武統，逾2成認未必要統一。（路透）

英文學術期刊「當代中國期刊」近日刊出一篇中國民調的論文，指出僅55%的中國大陸民眾支持對台灣發動全面戰爭以求統一，33%反對武統台灣。而在「不一定非要統一」，有22%表示接受，這等於認同台灣實質獨立。

綜合法廣網與中央社報導，這項研究由新加坡國立大學劉遙和上海紐約大學李曉雋合作，發表在「當代中國期刊」；他們透過網路平台發出問卷，在2020年底到2021年初展開調查，共收到1824份有效問卷。

這份問卷根據當前形勢，設計出北京對台五項可能的對策，從最激進到最溫和，分別是：一、一鼓作氣，徹底武力收復台灣，也就是對台發動全面戰爭；二、實施台灣外圍戰役，如收復金門、馬祖，逼迫台灣當局接受統一。三、對台灣實施經濟制裁，甚至斷絕和台灣的經貿、人員往來，用經濟手段促進統一；四、維持現狀，持續發展經濟軍事實力，台灣遲早會主動尋求統一；五、兩岸可以各自為政，不一定非要統一。

在結果中，對於「武統台灣」的選項，除了55%表示可接受外，還有33%表示反對，其餘12%不確定；對「不一定要統一」的選項，有22%表示可接受，71%反對。其餘三個大陸、台灣關係選項，支持者都在55%到58%之間。

換言之，並沒有單一選項得到超過60%的支持，而即使是北京當局最反對的「不一定非要統一」，支持者也比預期高。這份論文說，考量在中國大陸的政治禁忌和必須的用詞修飾，這個選項已經等同於認同「台灣實質獨立」。

研究根據問卷回答將受訪者分為3類，「和平主義者」占17.1%，「好戰者」占31.4%，另外有51.5%是「模稜兩可者」。這份論文指出，支持激進政策選項的公民比例沒那麼高，事實上，僅1%的受訪者只接受最激進的武統而拒絕了其他所有的選項。

據香港南華早報報導，作者之一劉遙根據這個民調結果分析說，相較於胡溫時期，現在中國政府對台灣的用語更為強硬，這可能與民進黨執政、中美對立加劇和中共總書記習近平的野心有關。但他認為，北京不應覺得是被迫提出對台灣的強硬立場，大陸民眾事實上能接受政府對台灣更溫和的立場。

儘管中國這樣的威權國家並非由民主選舉決定權力更迭，但這篇論文的研究者認為，仍有誘因使掌權者想讓其政策與公眾意見保持一致，避免內部的反彈。

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