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中國資金湧入巴紐 當地人抱怨沒分到好處

中央社／莫士比港21日綜合外電報導
北京正在向巴布亞新幾內亞投入大量資金，因為它的潛力巨大，位置又靠近關鍵航道。圖為一名男子走過一家中國公司在莫爾茲比港建造的項目大樓。（Getty Images）
北京正在向巴布亞新幾內亞投入大量資金，因為它的潛力巨大，位置又靠近關鍵航道。圖為一名男子走過一家中國公司在莫爾茲比港建造的項目大樓。（Getty Images）

在臨海的巴布亞紐幾內亞（巴紐）首都莫士比港（Port Moresby），現代高層建築周圍沒有水電的簡陋棚戶區很快就會出現一個新項目：一個金碧輝煌的唐人街建築群。

北京正在向巴紐投入大量資金，因為它的潛力巨大，位置又靠近關鍵航道。巴紐資源豐富，堪稱太平洋上一顆皇冠上的明珠，卻是世界上最貧窮的國家之一。

一系列中國建案在莫士比港湧現，其中就包括耗資4億1400萬美元的唐人街建築群。這是北京在巴紐的最大投資，將擁有電影院、旅館、公寓和餐廳。

但當地人感到不滿的是，他們沒有從北京的大筆支出中看到明顯的好處。他們抱怨說，成千上萬的工人被空運過來，為大型建案工作並獲得工資，卻把錢寄回家。

62歲的前國會議員加加里馬布（Gabia Gagarimabu）說：「為什麼我們被排除在外？中國人能做的事，我們的人也能做。」

「他們進來了，我們卻坐在那裡看。」

未完工或閒置的中國建案也令人擔憂北京援助帶來的利益，並引發人們對於它正在加劇巴紐貪腐的懷疑。

在被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）耽誤多年後，唐人街龐大工地內的起重機仍然閒置。

一座中國建造的23層摩天大樓是巴紐最高建築，聳立於城市天際線，但被官員發現多個缺陷後就空置著。

中國為亞太經濟合作會議（APEC）峰會建造的會議中心牆壁上布滿塗鴉，現場只剩下警衛和園丁。他們說，從2018年以來，電力一直關閉著。

加加里馬布問道：「建案變成幽靈建案。錢在哪裡？開發在哪裡？」

中國現在是巴紐的第2大貿易夥伴，僅次於前殖民統治者澳洲。北京大量投資巴紐建築業，以及能源、資源、零售和電信等產業。

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