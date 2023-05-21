我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

通膨高企…內外資避險 紛設人民幣基金

中國新聞組／香港21日電
部分深耕中國的外資機構，正尋求人民幣基金的設立機會。 （取材自百度百科）
部分深耕中國的外資機構，正尋求人民幣基金的設立機會。 （取材自百度百科）

去年底以來，包 括凱德集團（CapitaLand）、仲量聯行（JLL）等在內的外資機構透過「人民幣基金」加大對中國布局。仲量聯行投資部華東區資本市場部總監孫翎相信，面對高企的國際通膨形勢，以及美國聯準會持續升息引發的歐美銀行業危機，一些海外避險資金正湧入相對安全的亞洲市場，部分深耕中國的外資機構也正尋求人民幣基金的設立機會。

大公報報導，仲量聯行去年11月就設立「仲量星熠中國創投基金」，該人民幣基金旨在投資在中國市場通過建築科技、可持續發展等提出創新解決方案的企業。仲量星熠中國創投管理合夥人卜君全表示，過去十年中國的科技創業圈在「科技創新」驅動下迅猛發展，帶動包括房地產行業在內的傳統行業的科技變革，「希望『仲量星熠』落地中國後能助力公司更好地利用本地外部資源進行創新」。

凱德集團年初也披露，旗下凱德投資在中國成功募集三支境內人民幣基金，合計規模近47億元人民幣（約6.7億美元），並已完成對三宗境內優質商辦及產業園資產的收購。

據報導，公開數據顯示，2020年至2022年，中國實際利用外資連續三年實現較快增長，表明中國吸引外資的競爭力持續增強，且外資對中國市場的依存度也不斷提升。

展望未來，孫翎指出，一些海外避險資金正考慮湧入相對安全的亞洲市場，香港新加坡雖然是亞洲主要的金融市場，但承載量相對有限，因此外資也開始加快布局中國大陸。她說，「未來外資和內資共同發起設立人民幣基金是大勢所趨，今年中國大宗物業投資市場買家結構料更趨多元」。

什麼是人民幣基金?

所謂人民幣基金，是以「人民幣」作為貨幣募集的基金，主要在境內開展募集並運作使用。相較於外幣基金，人民幣基金的誕生得益於「合夥企業法」修訂後確立的「有限合夥制度」，使海外基金管理人以其熟悉的有限合夥型基金模式投資和運作。

投資 新加坡 香港

上一則

520中國多地可領證 民政局現幸福長龍

下一則

觀察站／廣島、西安峰會誰風光？別用GDP揣摩含金量

延伸閱讀

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯
美股2023漲勢靠這兩股推力支撐 卻都不牢靠

美股2023漲勢靠這兩股推力支撐 卻都不牢靠
通膨仍居高 鮑爾暗示6月暫停升息

通膨仍居高 鮑爾暗示6月暫停升息
估值官:洛縣房產總值 年增5%

估值官:洛縣房產總值 年增5%

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾