通膨高企…內外資避險 紛設人民幣基金

部分深耕中國的外資機構，正尋求人民幣基金的設立機會。 （取材自百度百科）

去年底以來，包 括凱德集團（CapitaLand）、仲量聯行（JLL）等在內的外資機構透過「人民幣基金」加大對中國布局。仲量聯行投資 部華東區資本市場部總監孫翎相信，面對高企的國際通膨形勢，以及美國聯準會持續升息引發的歐美銀行業危機，一些海外避險資金正湧入相對安全的亞洲市場，部分深耕中國的外資機構也正尋求人民幣基金的設立機會。

大公報報導，仲量聯行去年11月就設立「仲量星熠中國創投基金」，該人民幣基金旨在投資在中國市場通過建築科技、可持續發展等提出創新解決方案的企業。仲量星熠中國創投管理合夥人卜君全表示，過去十年中國的科技創業圈在「科技創新」驅動下迅猛發展，帶動包括房地產行業在內的傳統行業的科技變革，「希望『仲量星熠』落地中國後能助力公司更好地利用本地外部資源進行創新」。

凱德集團年初也披露，旗下凱德投資在中國成功募集三支境內人民幣基金，合計規模近47億元人民幣（約6.7億美元），並已完成對三宗境內優質商辦及產業園資產的收購。

據報導，公開數據顯示，2020年至2022年，中國實際利用外資連續三年實現較快增長，表明中國吸引外資的競爭力持續增強，且外資對中國市場的依存度也不斷提升。

展望未來，孫翎指出，一些海外避險資金正考慮湧入相對安全的亞洲市場，香港 、新加坡 雖然是亞洲主要的金融市場，但承載量相對有限，因此外資也開始加快布局中國大陸。她說，「未來外資和內資共同發起設立人民幣基金是大勢所趨，今年中國大宗物業投資市場買家結構料更趨多元」。

什麼是人民幣基金?

所謂人民幣基金，是以「人民幣」作為貨幣募集的基金，主要在境內開展募集並運作使用。相較於外幣基金，人民幣基金的誕生得益於「合夥企業法」修訂後確立的「有限合夥制度」，使海外基金管理人以其熟悉的有限合夥型基金模式投資和運作。