歐洲最大資產管理公司棄美投中 「中國經濟前景更光明」

據金融時報消息，東方匯理正將資產配置撤出美國，轉移到中國。（路透）

歐美銀行業危機發酵，以及美國經濟衰退風險顯現，正促使海外機構將資金轉向經濟加速修復的中國市場，人民幣資產也愈發受到青睞。英國金融時報報導，歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）首席投資 官Vincent Mortier透露，公司正將資產配置撤出美國轉移至中國，理由是「中國經濟前景更光明、估值更高，且通脹前景更溫和」。

分析稱，近年來中國持續加快推進高水平制度型開放，為外資機構廣泛參與境內金融市場提供便利，加之疫後經濟的修復，未來料有更多全球資源聚集中國。

大公報報導，東方匯理目前的資管規模達2.1兆歐元（約2.27兆美元）。Vincent Mortier坦言：「東方匯理一直在逐步增加對中國和印度 的資產配置，今年更是加快了這一步伐，在配置中我們做出了『從西向東』的明顯轉變。」他相信，明年美國經濟將不會增長，但中國、印度的經濟至少將錄得5%至6%的增長。

與東方匯理一樣關注中國市場的外資機構不在少數，作為一家創業夥伴型基金，波士頓 投資對中國的投資組合已涵蓋從「早期風投」，到「中後期成長」等各發展期的項目，其代表投資案例包括智能自主移動機器人公司「極智嘉（Geek+）」，及人工智能藥物研發標桿企業「英矽智能（Insilico）」等。

據報導，波士頓投資全球主席Howard Morgan表示，公司日前已完成一支中國主題投資基金的募集，這是波士頓投資發展征程中的新里程碑，「中國是我們長期戰略性布局的市場，公司希望全面把握未來新興投資機遇」。

波士頓投資主管合夥人、中國區負責人蔡薇補充說，此番完成募集的中國主題投資基金，將重點投資企業服務、醫療健康、雙碳減排等領域的高成長潛力企業。隨著中國社會經濟活動的逐步恢復，以及穩增長、促就業、促消費政策措施的進一步出台，中國的創業創新生態進一步活躍。

值得一提的是，滙豐中國本月也宣布，推出一項總額300億元人民幣（約42.8億美元）的綠色信貸基金，該基金計畫在未來18個月內投放，並通過兩個子基金支持中國企業的境內業務與跨境業務。其中，境內業務子基金主要為企業提供符合人行綠色貸款標準的各類金融產品，跨境業務子基金則重點支持中國綠色產業「走出去」。