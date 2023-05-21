中俄抱團 新簽50億美元建築合約

俄羅斯總理米舒斯京將於23日出訪中國兩天，討論雙邊貿易和經濟合作議題。（新華社）

受美國等西方國家圍堵影響，中俄關係近年快速提升，據中國駐俄羅斯大使館 統計，去年俄羅斯和中國新簽近50億美元的新建築承包合約，完成了約65億美元的工程，金額均較前一年提升。另，俄羅斯總理米舒斯京將於23日率領一個約500人的大型商業代表團訪華，中俄合作項目將更為普及。

此外，中共中央政法委書記陳文清將於5月21日至28日，赴俄出席第11屆安全事務高級代表國際會議，並舉行中俄執法安全合作機制會議。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國駐俄羅斯大使館經濟商務處參贊于宏馳表示，去年中國企業積極參與俄羅斯基礎設施項目，中俄在建築領域的合作有四大亮點。

首先，去年兩國簽署的新合約與完成的工程，比前一年成長16%，顯示兩邊合作規模正在增長。第二是中國企業正積極參與俄羅斯基礎設施項目，他舉莫斯科地鐵站 「米丘林大街」為例，該處由中國鐵建股份有限公司承建，海參崴藝術綜合體空間，則由中建總公司承建。

第三，中俄建築領域合作質量不斷提高，為包括俄羅斯各地區在內創造更多工作機會。第四，中俄建築領域合作方向正在擴大，除了原先承包工程，現已轉向擴展至設計、建築設備製造領域的合作，以及工藝階段對接等。

他表示，俄羅斯對中國工程需求不斷增長，當中國的設備、技術和解決方案逐步進入俄羅斯市場時，將進一步推動建築領域中俄關係的深化。

俄羅斯有意開發遠東地區的西伯利亞，包括海參崴等遠東大城都已推出若干招商引資項目，希望吸引中國的資金、技術、新創科技與基礎建設團隊等帶動俄遠東地區發展。

另據，中國外交部19日宣布，俄羅斯總理米舒斯京將於23日率團至北京、上海訪問，並出席23日於上海舉行的俄中商務論壇。財聯社報導，這是自2019年後首次由俄羅斯商界領袖組成的大型代表團訪華，人數最多將有500名俄羅斯代表。涉及交通運輸、農業、工業、能源、數位等合作項目。

「金融時報」日前分析，這顯示俄羅斯在西方制裁下增加對中國的經濟依賴，中國也持續增加對俄羅斯的支持。