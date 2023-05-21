我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

中俄抱團 新簽50億美元建築合約

記者陳宥菘／綜合報導
俄羅斯總理米舒斯京將於23日出訪中國兩天，討論雙邊貿易和經濟合作議題。（新華社）
俄羅斯總理米舒斯京將於23日出訪中國兩天，討論雙邊貿易和經濟合作議題。（新華社）

受美國等西方國家圍堵影響，中俄關係近年快速提升，據中國駐俄羅斯大使館統計，去年俄羅斯和中國新簽近50億美元的新建築承包合約，完成了約65億美元的工程，金額均較前一年提升。另，俄羅斯總理米舒斯京將於23日率領一個約500人的大型商業代表團訪華，中俄合作項目將更為普及。

此外，中共中央政法委書記陳文清將於5月21日至28日，赴俄出席第11屆安全事務高級代表國際會議，並舉行中俄執法安全合作機制會議。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國駐俄羅斯大使館經濟商務處參贊于宏馳表示，去年中國企業積極參與俄羅斯基礎設施項目，中俄在建築領域的合作有四大亮點。

首先，去年兩國簽署的新合約與完成的工程，比前一年成長16%，顯示兩邊合作規模正在增長。第二是中國企業正積極參與俄羅斯基礎設施項目，他舉莫斯科地鐵站「米丘林大街」為例，該處由中國鐵建股份有限公司承建，海參崴藝術綜合體空間，則由中建總公司承建。

第三，中俄建築領域合作質量不斷提高，為包括俄羅斯各地區在內創造更多工作機會。第四，中俄建築領域合作方向正在擴大，除了原先承包工程，現已轉向擴展至設計、建築設備製造領域的合作，以及工藝階段對接等。

他表示，俄羅斯對中國工程需求不斷增長，當中國的設備、技術和解決方案逐步進入俄羅斯市場時，將進一步推動建築領域中俄關係的深化。

俄羅斯有意開發遠東地區的西伯利亞，包括海參崴等遠東大城都已推出若干招商引資項目，希望吸引中國的資金、技術、新創科技與基礎建設團隊等帶動俄遠東地區發展。

另據，中國外交部19日宣布，俄羅斯總理米舒斯京將於23日率團至北京、上海訪問，並出席23日於上海舉行的俄中商務論壇。財聯社報導，這是自2019年後首次由俄羅斯商界領袖組成的大型代表團訪華，人數最多將有500名俄羅斯代表。涉及交通運輸、農業、工業、能源、數位等合作項目。

「金融時報」日前分析，這顯示俄羅斯在西方制裁下增加對中國的經濟依賴，中國也持續增加對俄羅斯的支持。

俄羅斯 大使館 地鐵站

上一則

波蘭副外長晤中特使 籲譴責俄侵烏

下一則

東風27服役多年？ 港媒：中刻意保密

延伸閱讀

俄羅斯下令通緝國際刑事法院檢察官 ICC：不會退縮

俄羅斯下令通緝國際刑事法院檢察官 ICC：不會退縮
匈牙利外長批對俄制裁「違反常理」 揚言阻擋援烏經費

匈牙利外長批對俄制裁「違反常理」 揚言阻擋援烏經費
普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官

普亭遭控主導綁架烏克蘭兒童 俄羅斯回擊通緝國際刑事法院檢察官
俄報復美國 封殺歐巴馬等500人 拒會面被捕記者

俄報復美國 封殺歐巴馬等500人 拒會面被捕記者

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾