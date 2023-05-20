「南海行為準則」大步走？北京：今年將通過指導方針

中國外交部邊海司20日指出，「加快早日達成有效、富有實質內容的『南海行為準則』指導方針」今年將會在中國與東協外長會上通過。（取材自「邊海縱橫」微信公眾號）

近日在越南 下龍舉行數場與南海相關的官方會議，包含「落實『南海各方行為宣言』第20次高官會」以及「落實『南海各方行為宣言』第39次聯合工作組會」。最新消息顯示，各方就「加快早日達成有效、富有實質內容的『南海行為準則』指導方針」達成共識，今年將會在中國與東協外長會上通過。

中國外交部邊海司微信公眾號20日發文透露上述消息。官方指出5月18日至20日，中國和東協國家在越南下龍市舉行「落實『南海各方行為宣言』第39次聯合工作組會」（JWG DOC），由中國外交部邊界與海洋事務代表檀勍生與緬甸 外交部東協司副司長貌浩丹共同主持，各方一致同意繼續全面有效落實「宣言」、推進海洋科研、環保、搜救等領域合作，加快推進「準則」磋商，共同維護南海和平穩定大局。

官方還特別指出，此次會議就印尼 提議制定「關於加快早日達成有效、富有實質內容的『準則』指導方針」達成共識，同意由各國落實「宣言」高官審議後提交今年中國與東協外長會通過。

公開資料顯示，這是2022年5月以來第四次召開工作組會。上一次是3月在印尼舉行，中國外交部當時透露各方已商定今年工作計畫，「年內將舉辦多輪落實『宣言』高官會和聯合工作組會，推動『準則』磋商取得更大進展」。

此前在5月17日，已於越南下龍市舉行「落實『南海各方行為宣言』第20次高官會」（SOM – DOC），中國外交部邊海司司長洪亮與緬甸外交部常秘千埃共同主持，中國外交部指出，各方高度評價「準則」磋商取得的積極進展和良好勢頭，同意加快磋商，年內完成案文第二輪審讀。

越通社則指出，這次高官會是在疫情中斷近兩年後首度召開，2023年底將會在中國舉辦第21次高官會，上次在中國舉辦是2021年6月7日於重慶進行的第19高官會。