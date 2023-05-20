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「南海行為準則」大步走？北京：今年將通過指導方針

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部邊海司20日指出，「加快早日達成有效、富有實質內容的『南海行為準則』指導方針」今年將會在中國與東協外長會上通過。（取材自「邊海縱橫」微信公眾號）
中國外交部邊海司20日指出，「加快早日達成有效、富有實質內容的『南海行為準則』指導方針」今年將會在中國與東協外長會上通過。（取材自「邊海縱橫」微信公眾號）

近日在越南下龍舉行數場與南海相關的官方會議，包含「落實『南海各方行為宣言』第20次高官會」以及「落實『南海各方行為宣言』第39次聯合工作組會」。最新消息顯示，各方就「加快早日達成有效、富有實質內容的『南海行為準則』指導方針」達成共識，今年將會在中國與東協外長會上通過。

中國外交部邊海司微信公眾號20日發文透露上述消息。官方指出5月18日至20日，中國和東協國家在越南下龍市舉行「落實『南海各方行為宣言』第39次聯合工作組會」（JWG DOC），由中國外交部邊界與海洋事務代表檀勍生與緬甸外交部東協司副司長貌浩丹共同主持，各方一致同意繼續全面有效落實「宣言」、推進海洋科研、環保、搜救等領域合作，加快推進「準則」磋商，共同維護南海和平穩定大局。

官方還特別指出，此次會議就印尼提議制定「關於加快早日達成有效、富有實質內容的『準則』指導方針」達成共識，同意由各國落實「宣言」高官審議後提交今年中國與東協外長會通過。

公開資料顯示，這是2022年5月以來第四次召開工作組會。上一次是3月在印尼舉行，中國外交部當時透露各方已商定今年工作計畫，「年內將舉辦多輪落實『宣言』高官會和聯合工作組會，推動『準則』磋商取得更大進展」。

此前在5月17日，已於越南下龍市舉行「落實『南海各方行為宣言』第20次高官會」（SOM – DOC），中國外交部邊海司司長洪亮與緬甸外交部常秘千埃共同主持，中國外交部指出，各方高度評價「準則」磋商取得的積極進展和良好勢頭，同意加快磋商，年內完成案文第二輪審讀。

越通社則指出，這次高官會是在疫情中斷近兩年後首度召開，2023年底將會在中國舉辦第21次高官會，上次在中國舉辦是2021年6月7日於重慶進行的第19高官會。

越南 緬甸 印尼

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