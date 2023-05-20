中國─中亞峰會元首們 共同種下6棵石榴樹

中國國家主席習近平19日在首屆中國-中亞峰會結束後，和中亞五國元首共同種下六棵石榴樹，象徵緊密團結合作。（新華社）

中國─中亞峰會19日在西安國際會議中心舉行，峰會結束後，中國國家主席習近平 和中亞五國元首共同種下六棵石榴樹，象徵見證中國與中亞友好交往，以及緊密團結合作，並寄託對未來的美好期待。

據大公報引述新華社、中新社報導，習近平此前訪問土庫曼時，曾在元首林種下一株象徵中土兩國友誼的杉樹。在烏茲別克，習近平也於歷史名城撒馬爾罕與烏茲別克總統一同種下一棵橡樹，象徵中烏友誼枝繁葉茂、生生不息的延續。

來源：中新社

習近平2019年訪問吉爾吉斯前夕，曾發表題為「願中吉友誼之樹枝繁葉茂、四季常青」的署名文章，冀望兩國友好事業如巍巍天山上蒼勁挺拔的雪嶺雲杉。

報導稱，首屆中國─中亞峰會後六國元首共植友誼樹的這一特殊環節，無疑寄託著東道主對發展同中亞國家友好關係的希冀。在外交場合中種下友誼之樹，蘊含著國與國親密無間、厚植友好的美好寓意。

作為國與國間友誼的象徵，種什麼樣的樹種有講究。例如，在白俄羅斯 獨立宮貴賓林，習近平與白俄羅斯總統共同植下一棵雲杉樹。當地以針葉林為主，選擇種植品質上等的雲杉，可謂順理成章。又如，在訪問巴基斯坦時，習近平與巴基斯坦總理一道種植松樹並特別說道，「這是中巴友誼的象徵，象徵著兩國友誼如同松樹一般萬古長青。」