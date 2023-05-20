彭麗媛率中亞峰會夫人團 體驗西安民俗

中國國家主席習近平夫人彭麗媛（中）19日邀請出席中國-中亞峰會的吉爾吉斯總統夫人扎帕羅娃（右）、烏茲別克總統夫人米爾濟約耶娃（左）參觀西安易俗社。（新華社）

中國國家主席習近平 夫人彭麗媛19日邀請出席中國─中亞峰會的吉爾吉斯總統夫人扎帕羅娃（Aigul Japarova）、烏茲別克斯坦總統夫人米爾濟約耶娃（Ziroatkhon Hoshimova）參觀西安易俗社。

央視新聞報導，彭麗媛與來賓首先參觀中國秦腔藝術博物館 ，聽取秦腔歷史起源和發展介紹，並觀賞不同時期的秦腔藝術展品。她們駐足於《樂舞圖》壁畫前，欣賞大唐時期中原與西域樂師合奏的生動場景，以及根據壁畫復原的大唐樂舞，感受中國和中亞友好交往的悠久歷史。

彭麗媛與來賓們在易俗社展示廳體驗皮影製作技藝，並觀看皮影戲表演。之後，三人和老藝人們親切交談；經過庭院時，還遇到正在練習唱秦腔、走台步的小學員們，彭麗媛鼓勵他們成為弘揚中華戲曲文化藝術的接班人。

中國國家主席習近平夫人彭麗媛19日邀請吉爾吉斯總統夫人扎帕羅娃、烏茲別克總統夫人米爾濟約耶娃共同參觀西安易俗社。（新華社）

報導稱，彭麗媛與來賓們到易俗社百年劇場 ，欣賞秦腔經典折子戲選段，演員們精彩的演出贏得了彭麗媛和來賓們的陣陣掌聲。彭麗媛表示，我們願同中亞各國加強文化藝術交流合作，促進人民相知相親。

扎帕羅娃和米爾濟約耶娃表示，她們此行深切感受到絲綢之路讓中亞與中國文化相連相通，對中華優秀傳統文化的保護和傳承深感欽佩，期待雙方深化人文交流和文明互鑑。

來源：中新社