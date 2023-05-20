環時：西安宣言3成就 打通貿易新路線

中國—中亞峰會在西安國際會議中心成功舉行，中國國家主席習近平19日同中亞5國總統共同會見記者。 (中新社)

「中國─中亞峰會」昨天閉幕並發布「中國－中亞峰會西安宣言。中國官媒環球時報引述專家分析指出，這項首個由中國與中亞五國共同發布的宣言，使一個更高層次、更綜合性的中國─中亞元首會晤機制應運而生，並將中國與中亞國家的能源合作提升到一個新高度，同時也將打通中國到南部波斯灣國家的新貿易運輸路線。諸多成果可謂意義重大。

確立元首會晤機制

環球時報報導指出，中國─中亞峰會西安宣言將成為指導構建中國─中亞命運共同體的重要綱領性文件。宣言確立了中國─中亞元首會晤機制正式成立，並每兩年舉辦一次峰會；各方將加快推進中國─中亞機制建設，在重點優先合作領域盡快成立部長級會晤機制，研究成立常設祕書處可行性，全方位推動中國─中亞合作和相關機制建設。

能源合作新高度

蘭州大學「一帶一路 」研究中心執行主任朱永彪稱，宣言和成果文件都顯示出，中國與中亞國家高度政治互信的進一步上升，以及雙方在「一帶一路」框架下加強合作的意願。朱永彪認為，在美國加大對中亞地區拉攏的大背景下，中國加強同中亞國家的合作對俄羅斯 來說「利大於弊」，莫斯科對中國與中亞國家加強聯繫理應持樂見態度。

此次峰會在加強「一帶一路」倡議與中亞五國倡議和發展戰略對接、推動中國─中亞經貿合作潛力不斷釋放等領域也達成諸多成果。值得注意的是，宣言還明確提出支持加快中國─中亞天然氣管道D線建設。上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院博士後研究員王思羽認為，宣言提出擴大能源全產業鏈合作，「相比於傳統的能源貿易合作，『中國─中亞能源發展夥伴關係』標誌著中國與中亞國家的能源合作提升到一個新高度。」

中與南波灣國運輸啟新局

宣言並提出應鞏固中亞作為歐亞大陸交通樞紐的重要地位，加快推進中國─中亞交通走廊建設，以及中吉烏鐵路加快落地建設。朱永彪認為，「中國和中亞國家加強鐵路、港口等貿易運輸線路的建設，將產生一系列經濟放大效應，也將加強地區同南亞、西亞和高加索國家以及歐洲的聯通。」中吉烏鐵路如能修通，將對未來新疆 經濟和社會發展帶來巨大影響。