增飛美國班機 中國4航司各加1航班 20日起飛

中美增加航班落定，四家航司各加一班，最早5月20日起飛。圖為示意圖。(取材自界面新聞)

美國交通部5月初允許中國航司增加中美之間的航班，目前，中國航司計畫新增的四個航班均已落定。各家航司官網已開始進行客票銷售，最早一趟航班20日起執行。

界面新聞報導，最新增加的四個中美往返航班依然由國航、東航 、南航、廈航四家航司承運。此前美國交通部指令提到的適用航司，也包括首都航空、海南航空、四川航空等三家，不過這次增班中三家均未提交中美航班計畫。

從四家航司公布的售票信息來看，新增的四個中美往返航班分別為：1、中國國航CA981北京 -紐約，5月27日起，每周六執行；CA982紐約-北京，5月27日起，每周日執行。2、中國東航MU583上海-洛杉磯 ，5月20日起，每周六執行；MU586洛杉磯-上海，5月20日起，每周日執行。3、南方航空CZ327廣州-洛杉磯，5月29日起，每周一執行；CZ328洛杉磯-廣州，5月29日起，每周二執行。4、廈門航空MF829廈門-洛杉磯，5月30日起，每周二執行；MF830洛杉磯-廈門，5月30日起，每周三執行。

針對此次增班，廈門航空相關負責人表示，最新增加的中美航班信息會在廈航6月的國際航班計畫中體現。國航、東航、南航未回應增班事宜，但是各自的官網、APP都已開放新增航班的客票銷售。

總的來看，增班後，中美直飛航班運力投放最多的城市為洛杉磯，中國航司每周運營八個直飛洛杉磯的航班；紐約緊隨其後，中國航司每周運營四個直飛紐約的航班。

從票價水平來看，由於增班數量有限，中美直飛航班機票價格回落不明顯，但是也有小幅下降。首先是恢復直航數量最多的洛杉磯，東航APP顯示，5月底至6月上旬，MU583上海浦東-洛杉磯直飛航班票價在1萬元人民幣(約1427美元)以下，為8588元；廈航APP顯示，5月底至6月上旬，MF829廈門-洛杉磯直飛航班票價也在1萬元以下，為6588元-7288元。

而飛往紐約的航班票價仍維持在1萬元以上，以國航最新增班的CA981北京-紐約為例，5月底至整個6月票價都為1萬310元。隨著暑期來臨，留學生回國出國需求旺盛，這趟航班的票價進一步上漲至2萬3000元左右。