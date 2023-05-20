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WSJ：習近平指派國安部長陳一新掛帥 嚴打美企情蒐行為

中國新聞組／北京20日電
在北京辦事處遭突擊檢查後，美思明智的香港分公司高管已撤離。（路透）
在北京辦事處遭突擊檢查後，美思明智的香港分公司高管已撤離。（路透）

華爾街日報(WSJ)引述知情人士指出，中國國家主席習近平指派國安部長陳一新負責對海外公司的打擊行動，從國安角度有系統整治美企收集中國各方面訊息的行為，顯示習重視國安高於經濟增長。這場行動將打擊外商對中國的投資信心，在此氛圍下，美國諮詢公司「美思明智」（Mintz Group）一些員工已撤離香港。

據報導，對眾多跨國公司來說，諮詢和調查公司的盡職調查工作已經變得越來越重要。但從習近平和國家安全的角度來看，這些諮詢公司的這種實地調查工作可能導致國家機密洩露，威脅到中共對中國國際形象的控制，還協助了美國及其盟友制定對華強硬政策。

為便於擴大安全官員主導的主要針對外國的調查，中國最高立法機構在4月底擴大了反間諜法的適用範圍，使安全部門在檢查涉嫌從事間諜活動者的行李和電子設備方面擁有更大權力。

目前為止，已知成為目標的公司包括管理諮詢公司貝恩公司和美思明智。貝恩公司稱，其上海辦事處的工作人員最近受到中國警方的問話。美思明智稱，其北京辦事處遭突擊檢查，五名中國籍工作人員被拘留。路透報導，美思明智一些駐香港員工已撤離。

華爾街日報報導引述知情人士表示，陳一新接手之前，對西方諮詢機構的調查均低調進行。習近平一直在逐漸將政治議程的優先事項從經濟發展轉移，在這一過程中構建的整體政府框架側重國內安全。習近平認為，必須捍衛中共的意識形態和經濟安全。隨著中美關係的惡化，這一信念變得更加迫切。但這種轉變可能會使美國公司疏遠中國，令已經因內需疲軟和失業上升而步履艱難的中國經濟遭受進一步打擊。

又比如上周，央視專門在黃金時段播放了警方對凱盛融英（Capvision）的突擊檢查。凱盛融英是一家總部設在上海和紐約的諮詢公司。一位未具名國安官員受訪表示，凱盛融英的一些專家向其外國客戶洩露了國家機密和情報。5月8日的節目播出後不久，凱盛融英在中國發布了一份網上聲明，稱將堅決貫徹國家安全發展觀。

除了安全部門外，其他政府機構也加入進來，支持習近平向外國公司施壓的努力。據了解中國政府決策的人士透露，負責監督國有資產的政府部門已要求主要國有企業的審計工作停用四大會計師事務所。網絡安全監管機構也已限制海外對涉及經濟、金融和公司註冊信息的各種數據庫，以及專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑的訪問。

中國國家安全部部長陳一新傳將負責對海外公司的打擊行動。（新華社資料照片）
中國國家安全部部長陳一新傳將負責對海外公司的打擊行動。（新華社資料照片）

習近平 華爾街 間諜

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