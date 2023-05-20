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俄羅斯總理下周訪中國 商雙邊經貿協議 尋經濟外交援助

中國新聞組／北京20日電
今年3月，中國國家主席習近平訪俄期間，曾與俄羅斯總理米舒斯京（右）會面。（路透）
今年3月，中國國家主席習近平訪俄期間，曾與俄羅斯總理米舒斯京（右）會面。（路透）

中國—中亞峰會剛剛落幕，俄羅斯領導人立即訪華。中國外交部19日宣布，應國務院總理李強邀請，俄羅斯總理米舒斯京將於23日至24日對中國進行正式訪問；同時，應中國國務委員兼外交部長秦剛邀請，荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（23日至24日）、剛果民主共和國副總理兼外長盧通杜拉（21日至24日）將對中國進行正式訪問。

美國之音報導，中國外交部發言人汪文斌19日表示，米舒斯京行程包括北京、上海，「中俄作為最大鄰國和主要新興市場國家，兩國合作韌性強、潛力足、空間大」。針對是否通過加強與俄商業聯繫以平衡G7的有關制裁行動？汪文斌強調，中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。

俄羅斯衛星通訊社指出，俄總理訪華期間將會見中國國家主席習近平，與總理李強會談。會談主要討論俄中經貿合作問題，特別關注工業、能源、運輸基礎設施等，並計畫簽署一系列雙邊協議。

對俄總理將訪問中國，美聯社稱，這是中俄關係中的一次重要行動，顯示出俄羅斯在尋求經濟和外交支持方面更加依賴中國。

汪文斌表示，「我們期待通過米舒斯京總理訪華，進一步加強雙方合作，深化人文和地方交流，為世界經濟復甦注入強勁動能。」

克里姆林宮也在19日證實了這個消息，並表示，訪問期間「俄中雙方將討論雙邊貿易和經濟合作議題。」

克里姆林宮表示，產業、能源、交通基礎設施和農業將在討論中佔有特別重要的位置。雙方預計將會簽署一系列雙邊協議。

另外，G20輪值主席國印度決定下周在印控克什米爾地區舉辦G20旅遊主題會議和活動，汪文斌表示，中方堅決反對在領土爭議地區舉辦任何形式的G20會議，也不會出席這種會議。

俄羅斯 李強 國務院

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