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峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

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峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

中國新聞組／北京20日電
中國—中亞峰會結束，六國元首種下六棵石榴樹，象徵六國緊密團結合作。右三為中國國家主席習近平。（新華社）
中國—中亞峰會結束，六國元首種下六棵石榴樹，象徵六國緊密團結合作。右三為中國國家主席習近平。（新華社）

「中國─中亞峰會」與七大工業國集團（G7）領袖高峰會接連登場，外媒聚焦分庭抗禮的擂台戲，不少網民則比較兩場會議的排場稱，中國─中亞峰會「非常奢華，如夢似幻」，中國領導人習近平在一張巨大無比的圓桌上與中亞五國元首會談，像古代皇帝款待朝拜的國賓；相較G7元首們擠在一張小得多的桌邊協商，「簡潔寒磣但親密親切」。

法廣報導，在西安舉行、為期兩天的「中國─中亞峰會」昨天閉幕，七大工業國集團（G7）領袖高峰會緊接著在日本廣島登場，外媒稱兩場會議是在較勁、打擂台。推特上不少網民把兩場會議的照片放在一起對比。法廣報導，從歡迎的規模看，中國─中亞峰會「非常奢華，如夢似幻」，遠非G7的「簡潔和寒磣」可比。

北京做足了文章，習近平在象徵古絲綢之路起點的古都西安歡迎中亞五國元首，在西安市大唐芙蓉園舉行「唐朝式」傳統迎賓儀式。習近平還在一張巨大無比的圓桌上與中亞五國元首開會。像古代皇帝款待朝拜的國賓，氣氛莊重、神祕。宴會場面也極盡奢華，有持杖的「古代宮女」、高舉寫著「唐」字紅幡的「宮廷侍衛」、紅宮，紅燈籠，紅椅等瓊樓玉宇的場面。

習近平選擇在西安開這樣的會自然引起國際媒體注意。況且，中國─中亞峰會昨天發表「西安宣言」與「成果清單」，六國決心構建更加緊密的「中國─中亞命運共同體」 ，並同意成立中國─中亞元首會晤機制，峰會每兩年舉辦一次，還有將向中亞國家提供260億元人民幣（約37.17億美元）的金融支持。

與此相比，報導指出，在中國的鄰國，在日本廣島，七國集團的元首們則一如既往，擠在一張小得多的桌子邊協商，氣氛顯得親密親切。

自由亞洲電台報導引述美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春表示，這是中國與中亞五國抱團取暖，只是「顯示出中國影響力弱」，中國藉此和G7分庭抗禮，顯得非常可笑，也顯示出中共的戰略思想非常落後。他認為，中國並不會因此而對中亞這一區域有太大影響。

美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青認為，這次中國─中亞峰會的政治意義遠超其經濟和軍事意義，是一次非常重要的重新構建世界秩序的峰會， 同時也是習近平為國內穩民心、促消費所營造的「冠冕堂皇、萬國來朝的狀態」。

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