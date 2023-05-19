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應李強邀請 俄羅斯總理下週訪問中國 凸顯中俄友好

中央社／台北19日電
俄羅斯總理米舒斯京。 （美聯社）
俄羅斯總理米舒斯京。 （美聯社）

七大工業國集團（G7）日本峰會今天登場，在俄烏戰爭進入第2年，成員國將公布新的對俄制裁之際，中國外交部今天宣布俄羅斯總理米舒斯京將訪問中國；凸顯中俄友好。

中國外交部發言人汪文斌今天宣布，應國務院總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）將於5月23日至24日對中國進行正式訪問。

在中國政府宣布前，英國金融時報16日即報導，俄羅斯總理米舒斯京及副總理諾瓦克（Alexander Novak），將率領俄代表團出席23日在上海舉行的俄中商務論壇，這顯示俄羅斯在西方制裁下增加對中國的經濟依賴，以及中國增加對俄羅斯的支持。

金融時報導指出，計劃出席論壇的還包括俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫（Herman Gref）以及俄羅斯國營電訊營運商Rostelecom負責人奧謝耶夫斯基（Mikhail Oseevsky)。這4人都在俄羅斯入侵烏克蘭後，遭西方國家制裁。

而今天登場的G7峰會，外電報導，據一位瞭解會談內容的官員17日透露表示，G7領袖計劃收緊對俄羅斯祭出的制裁，針對援助俄國攻打烏克蘭的能源和出口採取措施。

面對西方強權進一步制裁之際，俄國高層此時出訪中國，顯示俄羅斯高度重視中國及中俄友好。

俄羅斯 G7 烏克蘭

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