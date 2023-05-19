中亞峰會對決G7 環時：西安注清流 廣島卻搞小圈子污水

習近平和參加中亞峰會的貴賓們前往歡迎宴會。(新華社)

「中國—中亞峰會」和「七大工業國集團（G7 ）峰會」分別在中國西安和日本 廣島舉行，被外媒視為「打擂台」。中國官媒環球時報社評對此評論指出，一些美西方媒體將兩者做對比是一件好事，因為中國—中亞峰會展現「你好我也好」的命運與共，讓世界看到在西安注入的多邊主義清流，與G7在廣島排放的地緣政治與搞小圈子的污水，對比是何等鮮明。

環球時報社評指出，什麼是真多邊主義，什麼是偽多邊主義，18日的中國—中亞峰會和19日的G7提供了現實對比十分鮮明的兩個樣本，國際社會可以看得清清楚楚。

中國和中亞五國領導人在古絲綢之路的東起始點西安相聚，所代表的深刻意涵跨越了時空和國界線。六國開放包容、相互尊重、平等互利的交往方式，從古絲綢之路延續到了今天的「一帶一路 」，展現出強大的生命力以及感召力。這就是真正的多邊主義，在世界深得人心，還向複雜動盪且有人故意攪渾水的國際局勢注入一股清流。西安這個千年古都也因此煥發出新的風采。

而在日本廣島舉行的G7峰會，對偽多邊主義做出了即時對照性的展示，或者說定義了偽多邊主義。它搞的是排他性的封閉小圈子，挑起地緣政治對立對抗。也將中國作為針對的重點，興趣都放在了組團加強遏制別國上面。日本執意要向太平洋排放核廢水引起國際社會憤慨，而它作為G7輪值主席國，也把今年的G7會議辦成了地緣政治排污口。

社評指出，「真」和「偽」不可避免地會有激烈碰撞。就算「真」不與「偽」計較，「偽」也要對「真」進行抹黑，以便以假亂真。這就是為什麼一些美西方輿論，對中國—中亞峰會發起集中攻擊、挑撥的根本原因，每一起攻擊背後都藏著他們陰暗的用心。他們不會想到，這是對被視為棋子的中亞國家多麼大的不尊重，對被視為對手的國家多麼大的惡意。

「中國—中亞峰會在西安注入的多邊主義清流，與G7在廣島排放的地緣政治污水，對比是何等鮮明。」一邊是相互尊重、平等相待；另一邊是「唯華盛頓獨尊」的利益體系。一邊是「發展至上」；另一邊是處處搞小圈子、集團政治的封閉和狹隘。一邊是熱火朝天的共商共建；一邊是討價還價的「統一步調」。兩種心胸、視野和格局，可謂高下立判。