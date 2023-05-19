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中嚴打諮詢業 美市場研究公司關閉中國辦公室

中國新聞組／北京19日電
在中國政府加強審查西方諮詢公司後，美國獨立性科技及市場研究公司「弗雷斯特研究」（Forrester Research）決定關閉在中國的辦公室。示意圖。（美聯社）
在中國政府加強審查西方諮詢公司後，美國獨立性科技及市場研究公司「弗雷斯特研究」（Forrester Research）決定關閉在中國的辦公室。示意圖。（美聯社）

在中國政府加強審查西方諮詢公司後，美國獨立性科技及市場研究公司「弗雷斯特研究」（Forrester Research）表示，已決定關閉在中國的辦公室。

路透報導，弗雷斯特研究公司的發言人18日說，經濟不穩定促使公司進行全球重組計畫，其中大部分著重在美國，而關閉中國辦公室也是計畫的一環。

香港南華早報稍早即引述知情人士指出，弗雷斯特研究已開始讓員工離職，並計畫資遣在中國的多數分析師

英國金融時報也引述消息人士報導，由於北京加強審查中國境內的西方諮詢公司，弗雷斯特研究計畫資遣絕大多數中國分析師。

中國境內的海外商業遊說團體紛紛表示，他們對中國大範圍打擊諮詢業和盡職調查（due diligence）業者感到緊張，這種作法有損投資人對全球第二大經濟體的信心。

中國歐盟商會本月稍早表示，這些打壓行動「釋出令人擔憂的信號，並凸顯了在中國營運的外國公司所感受的不確定性」。

中國官媒則形容，這是依據「中華人民共和國反間諜法」等法律法規，對諮詢等業者非法獲取及傳輸敏感資料和數據等危害國家安全活動，加大執法力度。

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