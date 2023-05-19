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中國金融監督管理總局揭牌 金融監管啟新局

記者葉文義／綜合報導
國家金融監督管理總局18日正式掛牌。(新華社)
國家金融監督管理總局18日正式掛牌。(新華社)

中國國家金融監督管理總局18日揭牌投入運作，正式取代運行五年的銀保監會，統一負責除證券業之外的金融業監管。而中國金融監管體系亦從「一行兩會」演變為「一行一總局一會」新架構。首任黨委書記日前已官宣，由四川副省長李雲澤出任。

李雲澤就任表示，國家金融監督管理總局依法將各類金融活動納入監管，將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管。

分析指出，此次改革將金融控股統一納入一個機構進行監管，將能更好地防範系統性金融風險。同時，因金融消費者權益保護職責統一歸屬，將有效加大對金融消費者的保護。

澎湃新聞報導，此次金融監管體系大變革中，深化地方金融監管體制改革也是一大重點。地方銀保監局系統將如何調整改革成新的國家金融監督管理總局的地方派出機構，將是李雲澤上任後要立即著手的工作。

今年3月中共中央、國務院印發「黨和國家機構改革方案」，提出組建國家金融監督管理總局，作為國務院直屬機構，負責證券業以外的金融業監管，同時原本由人民銀行負責的金融集團日常監管、消費者權益保護，證監會負責的投資者保護，皆畫入其業務範圍。

所謂的「一行一總局一會」是由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、證券監督管理委員會組成。與此前的銀保監會相比，李雲澤帶領的國家金融監督管理總局的監管職責更為集中統一，未來監管方向也將更集中微觀審慎監管和行為監管。

國家金融監督管理總局正式掛牌，包含國務院副總理何立峰、中國人民銀行行長易綱，證監會黨委書記、主席易會滿，以及首任國家金融監督管理總局黨委書記李雲澤等出席揭牌儀式。

相比之下，中國人民銀行的職責則會更聚焦於貨幣政策及宏觀審慎監管。證監會則由國務院的直屬事業單位調整為國務院直屬機構。

國家金融監督管理總局18日正式掛牌。(新華社)
國家金融監督管理總局18日正式掛牌。(新華社)

國務院 證券 投資

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