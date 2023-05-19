中：特使李輝晤烏克蘭總統澤倫斯基 闡述習近平主張

烏克蘭外長庫列巴（左）會晤中國政府歐亞事務特別代表李輝。（取材自中國外交部官網）

據中國外交部消息，中國政府歐亞事務特別代表李輝16、17日到訪烏克蘭 ，就政治解決烏克蘭危機等問題交換意見。在與烏克蘭外長庫列巴會談中，李輝強調，中方願推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數。詭異的是，中國外交部稱李輝與烏克蘭總統澤倫斯基 會見，但官網僅放上李輝與庫列巴的握手照，引來部分外媒猜測，是否李輝其實還沒見到澤倫斯基。

據中國外交部18日消息，李輝到訪烏克蘭，並與澤倫斯基會見。李輝還與烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克、外長庫列巴、基礎設施部、能源部、國防部 等部門負責人會見。會談中，李輝闡述了中國關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，並指出，中國國家主席習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。

李輝強調，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。

針對李輝到訪，烏方表示，很高興在兩國元首通話後不久，特別代表李輝便訪烏。烏方重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用，並歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。

據烏克蘭外交部消息，李輝與庫列巴會談間，庫列巴向李輝表明了烏克蘭的原則，須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復穩定和公正和平的原則。庫列巴強調，烏克蘭不接受任何涉及喪失其領土或凍結衝突的提議。

文匯報引述中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，從現有信息看，李輝訪問見到了烏克蘭總統澤倫斯基和主要部門負責人，是一個良好的開端和起點。但「關鍵還是要看烏克蘭、俄羅斯還有美國，如果他們都沒有做好準備，外部的調解是很有限的，外因還是需要通過內因起作用。」

中央社報導稱，中國外交部宣稱李輝與澤倫斯基會見。不過，中國外交部官網上發布的照片，並非李輝與澤倫斯基的合影，而是李輝和庫列巴的握手照。