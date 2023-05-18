中與哈薩克簽備忘錄 開展第3條跨境鐵路建設評估

哈薩克行政部門17日與中國發改委簽訂「開展中哈第三條跨境鐵路前期研究諒解備忘錄」，推動兩國互聯互通，而中哈第一、二條跨境鐵路皆屬中歐國際鐵路通道。圖為示意圖。（取材自太原日報）

「中國－中亞峰會」18、19日於陝西西安舉行，其中，哈薩克 代表團已於17日抵陸展開3天的國事訪問行程。除了哈薩克總統托卡葉夫與中國國家主席習近平 進行會談，並發表聯合聲明外，哈薩克行政部門也與中國發改委簽訂「兩國產能與投資 合作規劃」以及「開展中哈第三條跨境鐵路前期研究諒解備忘錄」，通過務實行動簽署文件，推動兩國互聯互通。

據環球網報導，中國發改委主任鄭柵潔17日與哈薩克副總理兼外長努爾特列吾，分別代表兩國政府簽署「產能與投資合作規劃」；同日，鄭柵潔又與哈薩克工業和基礎設施發展部部長卡拉巴耶夫，簽署了「關於共同開展中哈第三條跨境鐵路前期研究的諒解備忘錄」。

據悉，目前中國與哈薩克的兩條跨境鐵路分別為1991年啟用的「阿拉山口－德魯日巴」口岸通道，與2012年啟用的「霍爾果斯－阿騰科里」口岸通道，這兩條鐵路也屬中國向中亞、西亞及歐洲開放的「新亞歐中國橋」國際鐵路通道。

稍早，習近平與托卡葉夫發布的聯合聲明指出，中哈皆同意促進交通運輸合作以穩定產供應鏈，積極探索並研究第三條跨境鐵路、增設鐵路口岸的可能性，共同發展跨裏海國際運輸走廊，加強中國與歐亞地區鐵路合作。

聲明還指出，兩國願提升互聯互通水平，提高跨境貨物運輸和口岸過貨能力，深化中歐班列和跨裏海國際運輸走廊務實合作，促進陸海聯運。

在產能與投資方面，聲明提到，兩國願擴大雙邊經貿、產能與投資合作，重視可再生能源、創新、食品安全、農業、交通、運輸和物流等有前景領域的合作，兩國並支持本國企業赴對方投資興業。

聲明還提到，兩國已商定採取措施保障中哈原油管道、天然氣管道，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。