我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

紐約安置庇護客…市府暫棄公校 擬改用雷克島監獄

中與哈薩克簽備忘錄 開展第3條跨境鐵路建設評估

記者陳宥菘／即時報導
哈薩克行政部門17日與中國發改委簽訂「開展中哈第三條跨境鐵路前期研究諒解備忘錄」，推動兩國互聯互通，而中哈第一、二條跨境鐵路皆屬中歐國際鐵路通道。圖為示意圖。（取材自太原日報）
哈薩克行政部門17日與中國發改委簽訂「開展中哈第三條跨境鐵路前期研究諒解備忘錄」，推動兩國互聯互通，而中哈第一、二條跨境鐵路皆屬中歐國際鐵路通道。圖為示意圖。（取材自太原日報）

「中國－中亞峰會」18、19日於陝西西安舉行，其中，哈薩克代表團已於17日抵陸展開3天的國事訪問行程。除了哈薩克總統托卡葉夫與中國國家主席習近平進行會談，並發表聯合聲明外，哈薩克行政部門也與中國發改委簽訂「兩國產能與投資合作規劃」以及「開展中哈第三條跨境鐵路前期研究諒解備忘錄」，通過務實行動簽署文件，推動兩國互聯互通。

據環球網報導，中國發改委主任鄭柵潔17日與哈薩克副總理兼外長努爾特列吾，分別代表兩國政府簽署「產能與投資合作規劃」；同日，鄭柵潔又與哈薩克工業和基礎設施發展部部長卡拉巴耶夫，簽署了「關於共同開展中哈第三條跨境鐵路前期研究的諒解備忘錄」。

據悉，目前中國與哈薩克的兩條跨境鐵路分別為1991年啟用的「阿拉山口－德魯日巴」口岸通道，與2012年啟用的「霍爾果斯－阿騰科里」口岸通道，這兩條鐵路也屬中國向中亞、西亞及歐洲開放的「新亞歐中國橋」國際鐵路通道。

稍早，習近平與托卡葉夫發布的聯合聲明指出，中哈皆同意促進交通運輸合作以穩定產供應鏈，積極探索並研究第三條跨境鐵路、增設鐵路口岸的可能性，共同發展跨裏海國際運輸走廊，加強中國與歐亞地區鐵路合作。

聲明還指出，兩國願提升互聯互通水平，提高跨境貨物運輸和口岸過貨能力，深化中歐班列和跨裏海國際運輸走廊務實合作，促進陸海聯運。

在產能與投資方面，聲明提到，兩國願擴大雙邊經貿、產能與投資合作，重視可再生能源、創新、食品安全、農業、交通、運輸和物流等有前景領域的合作，兩國並支持本國企業赴對方投資興業。

聲明還提到，兩國已商定採取措施保障中哈原油管道、天然氣管道，繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。

哈薩克 投資 習近平

上一則

疑打假球 南韓足球員孫准浩離境時被拘

延伸閱讀

逃票嚴重 MTA去年虧6.9億 票口旋轉門擬改玻璃門

逃票嚴重 MTA去年虧6.9億 票口旋轉門擬改玻璃門
中亞峰會登場 習推6國深度合作 避挖俄牆角形象

中亞峰會登場 習推6國深度合作 避挖俄牆角形象
中亞峰會前夕習與哈薩克總統會談 聯合聲明論及台灣

中亞峰會前夕習與哈薩克總統會談 聯合聲明論及台灣
逃票嚴重 MTA年虧6.9億…地鐵旋轉門擬改玻璃門 嚴執法

逃票嚴重 MTA年虧6.9億…地鐵旋轉門擬改玻璃門 嚴執法

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？