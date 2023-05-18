抗癌20年 溫商女首富趙寧57歲逝 創兩家公司市值3700億

女企業家趙寧去世。（取材自每日經濟新聞）

藥明生物和藥明康德17日分別在港交所和上交所發布公告，聯合創始人趙寧與癌症 勇敢抗爭20年後，於16日病逝，享年57歲。趙寧和丈夫藥明系董事長兼首席執行官李革在2023胡潤全球富豪榜以525億（人民幣，下同）身家，排行榜第314位，居上榜溫商首位。

每日經濟新聞報導，趙寧已取得美國國籍，在她的帶領下，截至發稿，藥明康德和藥明生物兩家公司市值達3770億元。

藥明康德在公告中表示，聯合創始人、實際控制人之一、董事兼高級副總裁Ning Zhao（趙寧）於2023年5月16日與世長辭。趙寧同時也是藥明生物聯合創始人、非執行董事、薪酬委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。

趙寧是傑出的科學家、管理者和慈善家，畢生致力於人類健康事業。趙寧畢業於北京 大學化學系，於哥倫比亞大學獲得有機化學博士學位，並曾在多家跨國製藥企業擔任過科研和管理工作。

據悉，李革、趙寧為北京大學留美學霸夫妻。趙寧曾先後擔任藥明康德分析測試業務部副總裁、運營高級副總裁及全球人力資源負責人。曾任職於百時美施貴寶、Pharmacopeia及惠氏。李革趙寧家族基金會的共同創始人及主席。入選2019年度福布斯首個「中國科技女性榜」、2021年度福布斯中國「傑出商界女性榜」。

據中國證券報，伴隨藥明康德的成立，趙寧從美國回國為公司創建了從化學分析到藥物分析再到生物分析以及生產質量檢驗的一體化分析平台。該平台擁有中國首個通過美國、中國和歐盟 等國際標準驗證的藥物和生物分析相關實驗室，為藥明康德全球合作夥伴提供藥物研發每個階段的全方位藥物分析服務。

2011年，趙寧全面接管、負責藥明康德全球人力資源工作。在她的帶領下，公司大力推進人才戰略，夯實企業文化建設，加強人才吸引、發展、激勵和保留等領域的人力資源管理。短短6年間，藥明康德集團從5000名員工迅速擴展為超過16000名員工的全球性企業。

趙寧很少在媒體公開露面。有熟悉趙寧的人談道，趙寧給人的感覺是溫和、優雅、大方。業內人士評價，如果說李革是中國CRO領域拓荒的夢想家，趙寧則為其圓夢如虎添翼、錦上添花。