中亞峰會登場 習推6國深度合作 避挖俄牆角形象

中國國家主席習近平在西安和哈薩克總統簽署多項雙邊合作文件。 (中新社)

首屆中國—中亞峰會今起舉行，中亞五國元首將齊聚西安。中國國家主席習近平 昨天在會見出席峰會並進行國事訪問的哈薩克 總統托卡葉夫時表示，中國將與中亞五國將中國與中亞機制打造成推進六國深度合作的重要平台。官媒環球時報社評指出，中國—中亞峰會是對世界的正面示範。有報導稱中國官媒刻意在相關報導中降溫，是為避免此次峰會給外界「挖俄羅斯 牆角」聯想。

文匯報報導，17日下午，習近平在西安與托卡葉夫會談時指出，中哈要密切發展戰略對接，推動構建世代友好、高度互信、休戚與共的中哈命運共同體。兩國元首並簽署「中華人民共和國和哈薩克共和國聯合聲明」，見證簽署經貿、能源、交通、農業、互聯互通、人文、地方等領域多項雙邊合作文件。

習近平並表示，中國—中亞機制旨在著眼各國當前需要和未來發展，加強互利合作，助力共同繁榮。即將舉行的中國—中亞峰會具有里程碑意義，將推動中國同中亞合作步入新時代。中方願同包括哈薩克在內的中亞各國群策群力，共商共建，將中國—中亞機制打造成推進六國深度合作的重要平台。

托卡葉夫表示，哈方願同中方一道，進一步加強哈中永久全面戰略夥伴關係，擴大雙邊貿易、旅遊、人文、地方等各領域合作。哈方積極支持，願同中方一道，充分利用中國—中亞機制，共同促進地區安全、穩定和發展。

此外，出席中國—中亞峰會的塔吉克總統拉赫蒙和吉爾吉斯總統賈帕洛夫先後於17日下午和傍晚抵達西安，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫今天抵達西安。應習近平邀請，烏茲別克總統米爾濟約耶夫亦於18日至19日前往出席中國—中亞峰會並進行國事訪問。

明報報導，中國—中亞峰會伴隨著美俄和中國在中亞影響力的此消彼長，也凸顯中國對這一地區的戰略重視。學者指出，北京希望優先提升和中亞的政治信任關係；而俄烏戰爭爆發一年後，中亞國家也將目光轉向中國，尋求新的發展動力。外界指中國此次舉辦峰會如「直踩俄後院」，官媒新華社特別引述俄方專家說法「降溫」，稱「俄中在中亞的根本利益是一致的」

環球時報社評則指中國—中亞峰會開得坦坦蕩盪，底氣十足，因為不搞地緣政治遊戲，不搞零和博弈，中國—中亞峰會是「對世界的正面示範」。美西方地緣政治的操盤手，早就盯上了中亞，並已經將之作為棋子來與中國和俄羅斯對弈。中亞國家從與中國的交往中感受到了尊重、誠意和善意，外人難以挑撥。