中亞峰會致安檢升級？ 旅客登機前「鞋子都要脫」

中國多座機場已於近期將安檢層級拉高。（上觀新聞）

中國多座機場 近期宣布安檢升級，不僅要把大包小包從身上拿下，連鞋子也要脫下來；其中包括北京 首都機場、北京大興機場、西安咸陽機場等，皆要求旅客提前2至3小時到達機場接受安檢，然而官方隻字未提安檢升級的詳細原因。

據澎湃新聞報導，北京首都機場於16日在官方微博 發布公告，稱近期將採取更嚴格的安檢措施，建議旅客在航班起飛前2至3小時抵達機場辦理登機手續和通過安檢，來避免因交通擁堵問題、排隊時間等影響行程。

海南海口美蘭國際機場也於同日（16日）發出公告稱，「為進一步加強安保防範力度，保障旅客出行安全」，近期海口美蘭國際機場將提升安檢等級，旅客至少在航班起飛前2至3小時抵達機場辦理乘機手續、接受安全檢查。

目前，已發出提醒的機場包括北京首都機場、北京大興機場、海口美蘭機場等。陝西西安咸陽國際機場和內蒙古鄂爾多斯機場則分別於11日和16日已表示，近期將採取更為嚴格的安全檢查措施。

大興機場也提醒，近期大興機場將採取更為嚴格的安全檢查措施，請廣大旅客合理安排時間，提前抵達機場辦理乘機、過檢手續，以免因交通壅堵、排隊等候等原因影響出行安排。