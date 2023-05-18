多國駐京使館外牆掛烏克蘭國旗 中：別搞政治宣傳

波蘭駐中國大使館外，高掛著支持烏克蘭的旗幟標語。(美聯社)

路透報導，中國政府近日照會各國駐華大使館及各國際組織駐華代表機構，要求不要在所屬建築外牆展現「政治宣傳」。中方此舉被視為針對自俄烏戰爭以來，一些為展現支持烏方、而在外牆展示烏克蘭 國旗的國家和國際組織。另外，烏克蘭外長近日會見中國特使李輝，堅稱不接受割讓領土給俄羅斯 。

美國之音引述報導指出，多個國家的駐華使館在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，升起烏克蘭國旗，或者在海報或燈箱中展示烏克蘭國旗。而中國作為與俄羅斯合作「不封頂」的盟友，既沒有譴責莫斯科的侵略行徑，也沒有參與西方對俄羅斯的制裁。

據報導，中國外交部的照會說：「不要使用建築設施的外牆展示政治宣傳，以避免挑起國家間的衝突。」該照會副本顯示，這份照會是送給「各大使館和國際組織駐華代表機構」。

中國外交部在這份10日發出的照會中，並沒有提及烏克蘭國旗或任何特別的「宣傳」展示，但是四名不具名的駐北京 外交官向路透表示，中方的目標顯然與各國展示的對烏克蘭的支持有關。

中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會上被問及這份照會時，只是表示外國駐華使館和機構需要遵守中國的法律。

此前，在俄羅斯入侵烏克蘭幾個星期後，加拿大駐北京大使館在其外牆上展示的一面烏克蘭的國旗被人以反北約的口號塗鴉。報導說，歐盟、英國、德國和波蘭駐北京的機構和使館也展示烏克蘭國旗。這些機構和使館尚未回應相關評論。

另外，中國政府聲稱，北京在俄烏衝突中保持中立立場，並且一直勸和促談。中國政府歐亞事務特使李輝目前正在包括烏克蘭和俄羅斯在內的多個歐洲國家訪問，試圖對俄烏衝突做調解和斡旋。