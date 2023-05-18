央視罕秀094核潛艇內部 僅2鏡頭 網：裡頭還是挺寬敞的

094型核潛艇上的會議室。(取材自微博)

日前央視罕見報導一艘094戰略核潛艇完成在西太平洋訓練、返回母港的消息；同時還公開該潛艇內部畫面，這是094核潛艇內部首次曝光。另外，在本月初，網上流傳一段影片，一艘中國戰略核潛艇在西太平洋的菲律賓外海公開上浮現身，而該處離美國關島海軍基地僅800公里。

央視公開094戰略核潛艇內部畫面顯示：畫面僅有兩個鏡頭，一是會議室，另一是飯堂。雖然均不是重要部位，但網友可以看到：「裡頭還是挺寬敞的，而且可以看出裝潢都很現代化，信息化水平應該不低，和蘇式核潛艇那種冷冰冰的風格完全不同。」

有分析認為，對核潛艇一向低調的中國，這是首次公開094戰略核潛艇內部結構，此前官方對094型核潛艇使用的巨浪2導彈介紹中，明確提及其是一款「潛射遠程彈道導彈」，外界認為巨浪2尚未達到中國對洲際導彈的射程要求。

有軍事愛好者預料傳聞中的新一代096戰略核潛艇可能已經接近服役或者正在建造中了。據知096將會配備巨浪3導彈，射程超過1萬2000公里，可以從遠離美國本土的大海上威脅美國本土。

另一方面，從5月初開始，西方網路上就出現一艘中國核潛艇浮上水面高速行駛的畫面。據知，該畫面是由菲律賓漁民於菲律賓外海拍攝，現場離美國關島約800公里。

該畫面引起關注。據港媒引述香港 著名軍事評論員梁國樑表示，這艘核潛艇應是中國的094C型戰略核潛艇，相信就是在2021年4月23日由國家主席習近平 親自主持服役儀式舷號421「長征18號艇」。