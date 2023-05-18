加拿大議員遭北京恐嚇 加媒加碼曝：還有關慧貞等2人

加拿大國會議員莊文浩及家人日前傳出遭中國當局恐嚇。(路透)

加拿大 國會議員莊文浩及家人遭中國當局恐嚇案風波未息。加拿大媒體報導，除莊文浩外，還有兩名包括華裔關慧貞在內的國會議員也可能遭中方恐嚇，而加拿大官方正擬定一份可能被中國恐嚇的議員名單。

中央社引述加拿大環球郵報報導，莊文浩16日在加拿大國會作證時表示，中國並非首次對他和他的香港 家人恐嚇，而他已在2021年8月、2022年2月及7月3度與加拿大安全情報局接觸，並概述威脅事件始末。

莊文浩在聽證會上表示，他相信中國特工是這些恐嚇的幕後黑手，所收到的威脅可能與中國有關，而且不止一次。其中一次，涉及上一次加拿大聯邦的選舉活動，其他次則與聯邦選舉無關。而這些威脅，涉及他在國外的旅行。但加拿大安全情報局從未向他提過日前遭加國驅逐的中國領事趙巍。

報導指出，在莊文浩作證前，加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）宣布，他已正式指示加國安全情報局調查並披露任何針對議員及其家人、工作人員或議會本身的外國威脅。

門迪奇諾還表示，要為那些「代表外國活動的人士」建立「外國代理人登記冊」，美國和澳洲 也有類似的登記制度。

根據報導，加拿大公共安全部正擬定一份可能被中國恐嚇的國會議員名單，以便了解有關中國政治干預的訊息。

而在莊文浩事件發生後，公共安全部就聯絡了兩名國會議員，分別是加拿大前保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole），他是2021年大選的總理候選人，以及出身香港、持續直言批評中國的新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan）。

莊文浩在上述聽證會上表示，任何試圖恐嚇加拿大國會議員或參議員的人的名字，都應該公開披露，即使此人是外交官。「這將向加拿大境內任何將從事這些活動的人發出一個明確的訊息，那就是：議會將採取行動來保護其成員」。