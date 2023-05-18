我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

加拿大議員遭北京恐嚇 加媒加碼曝：還有關慧貞等2人

中國新聞組／北京18日電
加拿大國會議員莊文浩及家人日前傳出遭中國當局恐嚇。(路透)
加拿大國會議員莊文浩及家人日前傳出遭中國當局恐嚇。(路透)

加拿大國會議員莊文浩及家人遭中國當局恐嚇案風波未息。加拿大媒體報導，除莊文浩外，還有兩名包括華裔關慧貞在內的國會議員也可能遭中方恐嚇，而加拿大官方正擬定一份可能被中國恐嚇的議員名單。

中央社引述加拿大環球郵報報導，莊文浩16日在加拿大國會作證時表示，中國並非首次對他和他的香港家人恐嚇，而他已在2021年8月、2022年2月及7月3度與加拿大安全情報局接觸，並概述威脅事件始末。

莊文浩在聽證會上表示，他相信中國特工是這些恐嚇的幕後黑手，所收到的威脅可能與中國有關，而且不止一次。其中一次，涉及上一次加拿大聯邦的選舉活動，其他次則與聯邦選舉無關。而這些威脅，涉及他在國外的旅行。但加拿大安全情報局從未向他提過日前遭加國驅逐的中國領事趙巍。

報導指出，在莊文浩作證前，加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）宣布，他已正式指示加國安全情報局調查並披露任何針對議員及其家人、工作人員或議會本身的外國威脅。

門迪奇諾還表示，要為那些「代表外國活動的人士」建立「外國代理人登記冊」，美國和澳洲也有類似的登記制度。

根據報導，加拿大公共安全部正擬定一份可能被中國恐嚇的國會議員名單，以便了解有關中國政治干預的訊息。

而在莊文浩事件發生後，公共安全部就聯絡了兩名國會議員，分別是加拿大前保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole），他是2021年大選的總理候選人，以及出身香港、持續直言批評中國的新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan）。

莊文浩在上述聽證會上表示，任何試圖恐嚇加拿大國會議員或參議員的人的名字，都應該公開披露，即使此人是外交官。「這將向加拿大境內任何將從事這些活動的人發出一個明確的訊息，那就是：議會將採取行動來保護其成員」。

加拿大 香港 澳洲

上一則

地方亂開罰單 河南貨車2年收58張…官員：疫情3年缺錢

下一則

中第56顆北斗衛星發射 定位精度達厘米

延伸閱讀

馬斯克：北京尋求控制台灣 無可避免

馬斯克：北京尋求控制台灣 無可避免
馬斯克要你支持特定候選人？國會議員憂AI假訊息影響大選

馬斯克要你支持特定候選人？國會議員憂AI假訊息影響大選
監視3年…加拿大驅逐的中國外交官曾阻議員參加親台活動

監視3年…加拿大驅逐的中國外交官曾阻議員參加親台活動
加拿大台灣之夜登場 加國政要高聲挺台

加拿大台灣之夜登場 加國政要高聲挺台

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？