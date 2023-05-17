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專利陷阱？牛彈琴：美對大疆「下黑手」

中國新聞組／北京17日電
美國航太業者德事隆集團控告中國無人機製造商大疆創新侵權，獲勝訴。圖為大疆公司標識和大疆無人機。（Getty Images資料照片）
美國航太業者德事隆集團控告中國無人機製造商大疆創新侵權，獲勝訴。圖為大疆公司標識和大疆無人機。（Getty Images資料照片）

美國航太業者德事隆集團（Textron Inc）日前控告中國無人機製造商大疆創新侵權裁定勝訴，大疆須賠償2億7900萬美元。有新華社背景的公眾號「牛彈琴」梳理兩家公司技術差異為大疆喊冤，他支持大疆上訴，並稱專利戰是「是美國對大疆下黑手的第一步」，不排除後續還有其他「專利」狙擊中國企業。

「牛彈琴」指出，中國在民用無人機領域世界領先，而大疆更是走在最前列。業內人士透露，正因為在民用無人機領域，美國沒有公司可對大疆發起有威脅的專利訴訟，因而轉向軍用飛機科技領域尋找機會，德事隆就是一個例子。

2021年德事隆將大疆告上美國法院，稱大疆侵害了該公司兩項無人機飛航控制系統的專利。德州威果市法院聯邦陪審團裁定勝訴，大疆須賠償2億7900萬美元。大疆不認同這項判決，明確將繼續上訴，

「牛彈琴」稱，從時間點看，德事隆專利站不住腳。德事隆2011年7月14日提出申請，2015年10月19日獲得批准。但早在2009年，大疆在其XP3.1飛控系統中，就公開使用了德事隆聲稱侵權的懸停控制技術，比德事隆提出專利申請的時間，還早了有兩年。

德事隆申請的兩項專利，並不是兩個已用於實踐的現成技術，而是兩篇出自前貝爾公司工程師之手的科研文章，主要用於學術理論目的。不管是德事隆還是貝爾，都不曾基於這兩項專利基礎上，量產過任何消費級的民用無人機。

「牛彈琴」說，這就是西方人喜歡用的專利陷阱。即通過惡意申請獲取他人技術相關的專利，並以此為基礎進行訴訟或索賠的行為，目的是為了阻礙、排除競爭對手，獲取不正當的經濟利益或市場優勢。

德事隆還在庭審利用美國國內現在的反華情緒，引導陪審團作出有利於自己的裁決。

「牛彈琴」建議，大疆必須聘請更精幹的律師，堅決捍衛自身的合法權益。也要爭取輿論支持。他並以華為在深圳中院起訴IDC的專利案為例，「如果美國法庭這樣枉法，那中國法律就應該站出來伸張正義」。

美國航太業者德事隆集團控告中國無人機製造商大疆創新侵權，獲勝訴。圖為大疆無人機。...
美國航太業者德事隆集團控告中國無人機製造商大疆創新侵權，獲勝訴。圖為大疆無人機。（本報資料照片）

德州 華為 航太

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