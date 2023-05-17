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中與中亞5國共建「空中絲路」擬簽多份經貿文件

中國新聞組／北京17日電
中國-中亞峰會將於5月18日至19日在陝西省西安市舉行，圖為西安大雁塔周邊展示的電子廣告牌。（新華社）
中國-中亞峰會將於5月18日至19日在陝西省西安市舉行，圖為西安大雁塔周邊展示的電子廣告牌。（新華社）

被視為與G7峰會互別苗頭的中國-中亞峰會18、19日在陝西西安舉行。六國將達戰略互信共識，簽署多份經貿互通文件加強合作。中國民航局16日指出，將與中亞五國共建「空中絲綢之路」，西安也將成為中國率先通航中亞五國的城市。外媒指出，中國加強與中亞合作，有意填補俄羅斯在此區的權力真空。

大公報報導，民航局綜合司副司長孫文生16日表示，中國民航局正與中亞五國商簽共建「空中絲綢之路」諒解備忘錄，並計畫研究編製共建「空中絲綢之路」規畫綱要。中國與中亞五國均已簽訂政府間航空運輸協定，其中與烏茲別克、土庫曼放開第三、四航權（卸裝航權），今年還將與哈薩克、吉爾吉斯有一定程度的進一步開放。

孫文生表示，中亞被稱作亞洲的心臟，是「一帶一路」建設的重要沿線地區。自1月6日至5月，西安至中亞市場從「零」航線，恢復到即將實現對中亞五國的全覆蓋，極大便利了中國、中亞地區的人員和經貿往來。

報導指出，此次峰會是今年中國首場重大主場外交活動，也是中國與中亞五國建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞關係發展史上具里程碑意義。

外交部歐亞司副司長于駿稱，中方將在兩天舉辦近20場雙邊和多邊活動。習近平將主持圓桌峰會，哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫和烏茲別克總統米爾濟約耶夫與會。六國元首將共同簽署多項重要的政治文件，涉及經貿、投資、互聯互通等多個領域。

中央社引述法媒報導，俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後深陷西方制裁網。中國目前又開始向中亞推動大型基建計畫，有意填補俄國無暇照顧後院這些前蘇聯加盟共和國的權力真空。

北京表示與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等國的貿易去年來到700億美元，今年第一季對比去年同期又成長22%。

分析表示俄烏戰爭爆發後中亞國家反思自身與莫斯科長年的緊密關係，開始向其他力量尋求經濟、外交及戰略層面的保障，地緣態勢進一步倒向有利北京。

分析說，峰會很可能致力推展中國與中亞五國的龐大交通鏈結與管路連通，包含重啟擱置已久、金額60億美元的中吉烏鐵路，以及擴建中亞到中國的天然氣管線。

中國-中亞峰會將於5月18日至19日在陝西省西安市舉行，圖為遊客在西安市北大街上...
中國-中亞峰會將於5月18日至19日在陝西省西安市舉行，圖為遊客在西安市北大街上與中國-中亞峰會主題裝置合影。（新華社）

哈薩克 北京 俄羅斯

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