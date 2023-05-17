中：東沙對峙 美軍機曾自毀聲納浮標

美軍P-8A反潛巡邏機。（取材自觀察者網）

香港南華早報16日報導，解放軍 證實，2021年初，美軍和解放軍在東沙群島海域附近遭遇，因台灣是東沙的主權聲索方，兩軍當時的對抗可說是非常險峻。此事發生三天後，美國參謀首長聯席會議主席密利 不尋常的致電時任解放軍參謀長李作成，化解雙方緊張情勢。

報導指出，中國期刊「艦船電子對抗」4月25日首度披露雙方險些陷入軍事衝突的過往。時間是前年元月5日，時值美國前總統川普 連任失利，即將卸任移交政權之際，隔天華府更發生國會山莊暴動事件。

報導中說，當時三架美軍軍機展開搜索解放軍潛艦行動，美軍偵察機還在靠近東沙群島海域布建聲納。而中國海軍正在事發海域操演，解放軍隨即調派兵力反制。不過，解放軍並未透露迎擊美軍的部隊規模和屬性。

報導指出，由於兩軍近距離遭遇，以致美軍「自毀」漂浮聲納，以免這項敏感裝置落入解放軍手中。

報導說，由解放軍95510部隊劉東青率領研究團隊發表於「艦船電子對抗」的文章指出，美軍行動對於中國國家安全構成嚴峻挑釁，若是在戰時，對解放軍執行重要任務的潛艦造成嚴重威脅。

事發地點東沙群島海域比多國聲索主權的南沙群島更敏感。報導指出，東沙島礁為台灣方面所有，因此解放軍與美軍這次交手可說是相當險峻，因為對於台灣轄管島嶼的任何支援，都為北京所不容。不同於南海其他島嶼，聲索東沙群島主權的只有台灣與中國。

解放軍和美軍在東沙海域交手三天後，美國參謀首長聯席會議主席密利相當不尋常的致電解放軍對口官員、時任中央軍委會參謀長李作成，保證美軍不會開戰，希望中方讓情勢降溫。密利後來在國會聽證會等場合公開證實這通電話。