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中：東沙對峙 美軍機曾自毀聲納浮標

中國新聞組／綜合報導
美軍P-8A反潛巡邏機。（取材自觀察者網）
美軍P-8A反潛巡邏機。（取材自觀察者網）

香港南華早報16日報導，解放軍證實，2021年初，美軍和解放軍在東沙群島海域附近遭遇，因台灣是東沙的主權聲索方，兩軍當時的對抗可說是非常險峻。此事發生三天後，美國參謀首長聯席會議主席密利不尋常的致電時任解放軍參謀長李作成，化解雙方緊張情勢。

報導指出，中國期刊「艦船電子對抗」4月25日首度披露雙方險些陷入軍事衝突的過往。時間是前年元月5日，時值美國前總統川普連任失利，即將卸任移交政權之際，隔天華府更發生國會山莊暴動事件。

報導中說，當時三架美軍軍機展開搜索解放軍潛艦行動，美軍偵察機還在靠近東沙群島海域布建聲納。而中國海軍正在事發海域操演，解放軍隨即調派兵力反制。不過，解放軍並未透露迎擊美軍的部隊規模和屬性。

報導指出，由於兩軍近距離遭遇，以致美軍「自毀」漂浮聲納，以免這項敏感裝置落入解放軍手中。

報導說，由解放軍95510部隊劉東青率領研究團隊發表於「艦船電子對抗」的文章指出，美軍行動對於中國國家安全構成嚴峻挑釁，若是在戰時，對解放軍執行重要任務的潛艦造成嚴重威脅。

事發地點東沙群島海域比多國聲索主權的南沙群島更敏感。報導指出，東沙島礁為台灣方面所有，因此解放軍與美軍這次交手可說是相當險峻，因為對於台灣轄管島嶼的任何支援，都為北京所不容。不同於南海其他島嶼，聲索東沙群島主權的只有台灣與中國。

解放軍和美軍在東沙海域交手三天後，美國參謀首長聯席會議主席密利相當不尋常的致電解放軍對口官員、時任中央軍委會參謀長李作成，保證美軍不會開戰，希望中方讓情勢降溫。密利後來在國會聽證會等場合公開證實這通電話。

報導說，密利的致電與美中海軍在東沙海域狹路相逢是否有關，不得而知，但若在美國總統交接的過渡期爆發戰事，對於2020年敗選的川普而言，可能影響政權移交。美國憲法授予身兼三軍統帥的總統相當大的權力，而爆發重大衝突及可能拖延或打亂政權移交流程。

美軍P-8A反潛巡邏機南海活動反潛作業示意圖。（取材自觀察者網）
美軍P-8A反潛巡邏機南海活動反潛作業示意圖。（取材自觀察者網）

解放軍 密利 川普

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