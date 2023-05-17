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菲艦擱淺24年 中不忍了？將強行拖離仁愛礁

中國新聞組／北京17日電
菲律賓政府刻意將二戰時期的古董登陸船馬德雷山號（右）「坐灘」在仁愛礁上，四月還派海防艇（左）在附近海域巡邏。（美聯社）
菲律賓政府刻意將二戰時期的古董登陸船馬德雷山號（右）「坐灘」在仁愛礁上，四月還派海防艇（左）在附近海域巡邏。（美聯社）

菲律賓海軍刻意擱淺於南沙群島東部仁愛礁已長達24年的二戰時期登陸艦「馬德雷山號」，如今傳出北京打算動手處理。中國一艘大型拖船近日出現在仁愛礁近海並停留多日，多個「微博」及「微信」公眾號均指稱，中方將強行把該艦拖離北京主張擁有主權的仁愛礁。

中菲均主張擁有仁愛礁主權。菲方主要依據是它位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）與大陸礁層範圍內，因此擁有主權和管轄權。1995年5月，菲律賓軍方將馬德雷山號拖到仁愛礁後，以空投和海運方式補給物資，並曾採取行動加固該擱淺軍艦。

4月下旬菲律賓曾派兩艘海防艇前往仁愛礁附近巡邏，中國隨即派海警船攔截，雙方險些碰撞。

中國多個網路部落客說，船舶自動辨識系統（AIS）顯示，一艘編號19016的中國拖船近日現身仁愛礁近海。名為「阿爾法之軍事」的微博帳號宣稱，這艘大拖船出現並停泊在仁愛礁近海。外界猜測，北京可能要著手拖走在仁愛礁「坐灘」多年的菲律賓船艦。

名為「劉勇教授」的「網易號」稱近來出現在仁愛礁的中國拖船，旨在拖走擱淺的菲律賓「破船」，以反制菲律賓總統馬可仕近期明顯開始在中美間「站隊」的表現。

位於南沙群島東部的仁愛礁除中菲兩國，中華民國也主張擁有相關海洋權益，但蔡政府對中...
位於南沙群島東部的仁愛礁除中菲兩國，中華民國也主張擁有相關海洋權益，但蔡政府對中菲仁愛礁爭端一直未採取任何有意義的行動。（路透）

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