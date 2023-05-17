中國減貧經驗 烏茲別克將借鑑試點推廣

烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫當地時間5月10日聽取減貧措施匯報。(取材自觀察者網)

烏茲別克總統米爾濟約耶夫當地時間5月10日聽取了減貧措施匯報，並討論了中國的減貧經驗。烏方決定借鑑中國經驗，在全國每個州的一個區實施單獨的脫貧計畫。不久前，烏代表團前往中國多地學習經驗，烏就業 與減貧部還邀請中國專家參與制定脫貧計畫。

觀察者網報導，對此，外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會時表示，近年來在兩國元首的親自關心和直接推動下，中國同烏茲別克減貧合作有聲有色，取得許多積極成果，成為兩國全方位合作的一大亮點。烏茲別克政府決定在全國各州試點推廣中國減貧經驗，體現了烏方對中方減貧經驗的高度重視，是習近平 新時代中國特色社會主義思想在中亞的生動實踐。

再過兩天，烏茲別克總統米爾濟約耶夫將出席中國—中亞峰會，並對中國進行國事訪問，兩國元首將就減貧合作作出新的規畫和部署，為烏茲別克減貧事業發展注入新的動能。

汪文斌表示，消除絕對貧困是中國民生改善的里程碑，是中國人權事業的歷史性成就，也是人類進步事業的壯麗篇章。中國脫貧成績屬於中國，也屬於世界，為促進國際減貧事業發展提供了中國方案，為推動構建人類命運共同體貢獻了中國力量。中方願繼續同世界各國加強減貧經驗交流合作，為建設一個遠離貧困，共同發展的美好世界作出貢獻。