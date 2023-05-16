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美媒：中國防諜 下波恐嚴打審計、法務外企

中國新聞組／北京16日電
中國築防火牆嚴防機密信息洩露，繼突襲多家諮詢顧問美商，下一波恐嚴打四大跨國審計公司及法務外企。圖為諮詢企業被突襲搜查畫面。(央視畫面截圖)
中國築防火牆嚴防機密信息洩露，繼突襲多家諮詢顧問美商，下一波恐嚴打四大跨國審計公司及法務外企。圖為諮詢企業被突襲搜查畫面。(央視畫面截圖)

中國日前突襲諮詢顧問凱盛融英(Capvision)，將其視為「境外情報機構幫凶」。分析指出，這是中國為嚴防機密和敏感信息出海再築防火牆的手法，更稱下一波恐嚴打四大跨國審計公司及其他在華營運的法務外企。

美國之音報導，繼美思明智集團(Mintz Group)、貝恩公司(Bain & Co.)等美商後，凱盛融英成為中國國安機構的最新偵辦對象。凱盛融英被指聘雇超過30萬名中國專家搜集情資，其中兩名中國專家為換取高額報酬，洩漏國家機密，已遭判刑。

受到整改的凱盛融英日前也發布聲明稱，已深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任，「此次受到國家安全機關的處罰和整改要求，不僅是對我司的一次沉痛教訓，也是為商業諮詢行業規範發展敲響了警鐘」。

報導引述旅居美國的前香港立法會議員郭榮鏗指出，搜集情資是顧問公司的本業，但當中國現將這些資訊都視為不能透露給外企或外國政府的機密和敏感信息或國安事件後，自然就會升高對諮詢業的嚴查，以防機密和敏感信息出海。

郭榮鏗說，北京早於2021年中旬就升級對機密和敏感信息出海的重視，當時中企網約車龍頭滴滴出行剛剛在美國上市，北京隨即出手整改，背後就是擔心道路數據等機密和敏感信息流入美國政府或監管單位手中。

郭榮鏗預測，中國對涉及機密和敏感信息的行業整改不會僅止於諮詢業，未來恐鎖定並嚴打在華經營的四大跨國審計公司，包括德勤諮詢(Deloitte)、普華永道(PwC)、安永(Ernest & Young)和華馬威(KPMG)，以及其他外國法律事務所。

他認為當跨國審計公司被逼出中國之後，跨國法律事務所將是下一個被鎖定的對象。「尤其是那些提供企業諮詢的律所也將被迫離開中國，因為他們(中國)視法律服務領域涉及國安」。

一位不願透露姓名的外籍顧問指出，諮詢業現籠罩在不安的氛圍中，由於情勢仍在發展，大家都不清楚這波的打壓程度有多深。但也有投行人士認為，這是美中大國博奕下，中國反將美國一軍的報復，應不致於嚇跑外資。

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