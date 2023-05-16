約12億人 鍾南山：中有85%民眾感染過新冠病毒

鍾南山表示，一旦感染新冠病毒，就應該給予及時的藥物治療。(取材自羊城晚報)

中國工程院院士鍾南山 15日在一個會議上表示，無論有症狀還是沒有症狀，如果體內新冠病毒對應的抗體增高，就說明人體曾被感染過。根據測定，中國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。

香港中通社報導，鍾南山介紹，在經過「群體免疫」和滅活疫苗 接種後，在實驗室中能夠產生約4個月的綜合抗體；而殺死病毒約有一到兩個月的時間，因此能夠有6個月左右的保護期。但如果面對變異株XBB，其保護力可能會減弱。目前應對新冠病毒最要緊的任務就是疫苗和藥物的研發。

「一旦感染新冠病毒，就應該給予及時的藥物治療。現在很多病人還沒意識到及時用藥的重要性。」鍾南山說道，治療藥在中國現在已經有不少，如阿茲夫定、來瑞特韋片等。

鍾南山說，目前在廣州流行的主流毒株是XBB1.9.1。根據廣州市發熱門診數據，在接受檢測的發熱病人裡，有20%-25%是新冠病毒感染者。

此前，國家疾控局傳染病防控司一級巡視員賀青華在新聞發布會上說，中國發熱門診監測數據顯示，全中國疫情 總體處於低水平的波動狀態，特別是4月上旬，疫情降至去年12月以來的最低水平。4月中旬以後，單日陽性數和陽性占比均呈小幅上升態勢。