巴西貨更便宜 中撤83萬噸美國玉米訂單 中網民叫好

圖為巴西一家中資玉米、大豆、高粱等農作物種子研發公司。（新華社）

中國買家在過去三周內已取消至少83.2萬噸的美國玉米訂單，起因是巴西 玉米更加便宜。彭博分析，這波「玉米退單潮」未來可能將繼續下去。在中國面臨美國科技制裁之際，「玉米退單」讓中國網民叫好，大呼「買方市場來了」，便宜的巴西玉米讓中國更有理由抵制美國貨。

報導指出，中國買家於3月14日至4月14日期間購買大約400萬噸玉米，以確保其飼料供應穩定。然而，今年巴西的玉米產量歷史大豐收，美國伊利諾伊大學預測達創紀錄的5000萬噸，或將超過美國的玉米收成，成為世界第一。

由於巴西今年玉米收成豐碩，導致價格迅速下跌。巴西證券 交易所數據顯示，過去一個月內大致介於每噸199美元至226美元。如此一來，美國的玉米價格競爭力就顯得明顯不足。

中國海關總署的數據顯示，今年前三個月中國的玉米進貨量為750萬噸，相比去年同期成長6%。其中自美國進口的玉米最多，達285萬噸，占37.8%；其次是巴西的216萬噸，占28.8%；第三是烏克蘭 為208.6萬噸，占27.7%。

觀察者網報導，2022年11月2日，136家巴西企業初步獲准向華出口玉米。一名巴西農業部官員表示，這或就此開啟巴西對世界第二經濟體中國的玉米銷售。路透當時就預測，這一動向或將重塑全球貿易流，世界第一大玉米供應國美國將因此被奪走一定銷售額。

美國農業風險迴避券商Zaner Ag Hedge策略師泰德·塞弗里德（Ted Seifried）認為，中國此前簽署的玉米訂單可能是為了預防巴西玉米歉收。隨著巴西豐收，中國買家紛紛取消美國玉米備案，轉而購買更便宜的巴西玉米。

此外，中信期貨近日在產業報告中表示，中國東北許多農民選擇加大玉米的種植，預計今年玉米也將獲得歷史性的收成。加大中國糧食供應自給自足，把「中國人的飯碗牢牢端在自己手中」。

對此，中國網友紛紛留言叫好，「美國玩制裁，最後就會玩死自己」、「雖然美國農民是無辜的，但是中國的科技業者更是無辜」、「先下單再退單 ~ 這玩法不錯，以後可以每年搞一波」。