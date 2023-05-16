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本土買氣低 百勝、星巴克等美企靠中國市場衝業績

中國新聞組／北京16日電
中國消費者隨防疫解封而再次出遊，造訪主題樂園。圖為遊客在上海迪士尼樂園內拍照。(取材自觀察者網)
中國消費者隨防疫解封而再次出遊，造訪主題樂園。圖為遊客在上海迪士尼樂園內拍照。(取材自觀察者網)

美高梅、迪士尼、寶鹼和星巴克等美企表示，在美國民眾收緊荷包之際，中國防疫解封及市場復甦適時拉抬季度整體銷售，但他們仍在等以遊客為主的旅遊零售回春。

美國財經新聞網（CNBC）報導，隨去年12月中國防疫政策解封，今年首季中國經濟成長4.5%。各家美企在報告都說中國的買氣正在回籠，讓他們在美國消費者撙節開銷之際得以提振銷售額。只是中國復甦速度不如諸多投資者期望般迅猛，多數美企仍在等能超越疫情前營收水平。

看到中國需求回溫者也包含美國餐飲業，但他們在中國的業績尚未恢復至2019年的水平。

星巴克報告指出，最新一季在中國的同店銷售額增長3%，下滑趨勢得以翻轉。然而華爾街一些分析師仍預期，星巴克在他們第二大市場的中國，同店銷售額將萎縮。

百勝中國也表示，首季同店銷售額增長8%。中國是百勝旗下品牌肯德基的最大市場、必勝客的第二大市場。

百勝中國執行長屈翠容在公司電話會議上對分析師表示：「我們受益於消費者流動性增加，交通和旅客水平出現逾40%的增長。然而，相關地點首季同店銷售額仍比2019年低20%至30%。」

中國消費者似乎也隨防疫解封而再次出遊，造訪主題樂園與賭場等，年初旅遊和休閒支出有所增長讓一干美企受益。

迪士尼表示，上海和香港園區「業績有所改善」。迪士尼財務長麥卡錫（Christine McCarthy）10日在公司電話會議告訴分析圈：「我們真的很高興看到熬過疫情閉園的反彈。」

澳門是全球最大的博奕勝地，在取消對來自大陸、香港和台灣入境旅客的防疫篩檢要求後，當地遊客回籠，在今年1月底農曆新年假期達到頂峰。

美高梅國際度假集團在澳門經營美獅美高梅與澳門美高梅。本月稍早的報告指出，隨旗下澳門賭場客流量回到疫情前水平，公司盈利快速恢復。業者第一季在中國的調整後收益達1.69億美元，已恢復到4年前的88%。

許多美企正受益於中國經濟回溫，但旅遊零售仍在等待春江水暖。

寶鹼（P&G）旗下奢侈護膚品牌SK-II的中國銷售額已見反彈，但他們的旅遊零售業除外。

蔻馳（Coach）、凱特絲蓓（Kate Spade）和Stuart Weitzman母公司「掛毯」（Tapestry Inc）財務長羅伊（Scott Roe）11日表示，他們已看到包括港澳在內的中國本土旅遊開始增長，但出國的中國旅客仍低於疫情前水平，後續展望仍大。

澳門 疫情 防疫

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