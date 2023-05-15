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疫情、落戶政策影響 北上廣深同時人口衰退

記者陳政錄／綜合報導
一線城市北京、上海、廣州及深圳在2022年罕見出現人口負成長。圖為廣州地鐵搭車的民眾。（中新社）
一線城市北京、上海、廣州及深圳在2022年罕見出現人口負成長。圖為廣州地鐵搭車的民眾。（中新社）

中國去年出現61年來首次人口衰退，據各地發布數據，四大一線城市（北京、上海、廣州、深圳）去年首次罕見同時出現人口衰退。分析指出，廣州、深圳人口數下降較罕見，可歸因於疫情期間用工需求降低、落戶政策收緊等；京滬皆曾表態要控制人口規模，人口負增長並不令人意外。

中國各地陸續公布去年統計數據，據每日經濟新聞報導，北上廣深等一線城市去年常住人口數均呈現下滑態勢，上海人口減少13.54萬人；北京人口減少4.3萬人。廣州、深圳也呈人口負成長。上述數據顯示，中國人口發展模式正面臨改變，新一輪的城際人口洗牌開始了。

截至去年底，廣州常住人口1873.41萬人，相較前年底數據，減少7.65萬人；深圳統計局數據資料顯示，深圳去年底常住人口1766.18萬人，較前一年減少1.98萬人。

報導提到，基於城市減量發展方向，北京常住人口自2017年起連續6年負成長，累計減少近12萬人；上海也提出人口規模控制，2015、2017年也都曾出現常住人口負成長。

廣州、深圳的常住人口負成長較為罕見。此前，這兩座城市於大陸第6、第7次人口普查期間（2010至2020年），分別大增713萬、597萬常住人口，是成長最多的城市。但深圳去年出現常住人口下滑，是1979年建市以來的首次。

人口學者何亞福分析，受疫情影響，深圳用工需求下降，導致部分外省務工人員回流家鄉；此外，深圳從前年開始收緊落戶政策，人口不再高速成長。

廣州方面，據指出，去年面臨嚴峻疫情，加上春節因素，大量務工人員提前返鄉，外來人口短時間內部分回流，造成常住人口收縮；跨市人口於疫後逐漸回流廣州。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴指出，人口負成長產生一定衝擊，須積極應對，例如要穩定勞動參與率，落實鼓勵生育政策，認真研究制定漸進式延遲退休政策，以及發展養老產業和銀髮經濟等。

另有分析指中國城際人口洗牌正在開始。澎湃新聞報導，為應對「大城市病」，北京、上海近年嚴控人口，成長放緩，一線城市發展到一定程度後，其他「省會城市」開始出頭，加上近年武漢等地發動「搶人大戰」，放寬戶籍、購屋限制等，使一線城市不再是流動人口的首選。

北京 疫情 人口普查

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