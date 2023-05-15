中國鋰電業掀「出海」潮 馬克宏：中法合資建鋰電池企業

法國總統馬克宏12日表示，中法合資建鋰電池企業，圖為馬克宏今年4月7日在廣州中山大學發表演講。（取材自環球網／視覺中國圖）

今年以來，中國鋰電企業「出海」動作頻頻，法國總統馬克宏 12日表示，中國廈門廈鎢新能源材料股份有限公司計畫與法國歐安諾公司在法國北部港口城市敦刻爾克設立一家鋰電池領域的合資企業，預期投資額為15億歐元（約16.27億美元），將創造1700個就業機會。

綜合媒體報導，廈鎢新能專門從事鋰電池材料生產，特別是電動汽車 的鋰電池。馬克宏4月訪華期間在廣州會見該公司總經理姜龍。

在宣布這一消息的幾個小時前，台灣輝能科技股份有限公司正式確定在敦刻爾克建設電動汽車電池生產廠。

馬克宏在敦刻爾克說：「我們剛剛與廈鎢新能和歐安諾簽署了鋰電池陰極材料的生產協議。」

他指出，廈鎢新能與歐安諾的合資企業是對輝能科技工廠的「補充」，因為該企業將處於電動汽車電池生產的「上游」。

今年以來，中國鋰電企業包括廈鎢新能源、億緯鋰能、璞泰來、欣旺達、龍蟠科技等多家企業宣布在歐洲、東南亞 設立子公司及布局產能。業內人士表示，本地化生產能更貼近客戶，把握產業快速發展機遇。

億緯鋰能12日晚間公告，全資孫公司億緯馬來西亞與PKL簽訂諒解備忘錄，擬向PKL購買標的土地，在馬來西亞建立鋰電池製造廠。

就在5月9日晚間，億緯鋰能公告，全資子公司億緯匈牙利，與匈牙利德布勒森市政府旗下公司簽訂購地協議，購買位於德布勒森西北工業區的土地，用於生產圓柱形動力電池。

璞泰來5月4日晚間公告，擬設立瑞典紫宸科技，在瑞典松滋瓦爾建設10萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發基地。

另外，欣旺達在越南設子公司，經營生產加工組裝用於手機、筆記型電腦及其他電氣電子設備的鋰電池。龍蟠科技擬透過下屬公司在印尼投資設立項目公司，開發建設新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目。

豪鵬科技指出，公司部分客戶在東南亞布局，為滿足客戶需求，公司計畫在越南建設製造基地。