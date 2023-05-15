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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

時隔百餘年 海參崴成中國內貿中轉口岸 6月起運輸成本大降

中國新聞組／北京15日電
中國海關總署同意吉林省將俄羅斯海參崴港，作為內貿貨物跨境中轉口岸，降低運輸成本。（歐新社）
中國海關總署同意吉林省將俄羅斯海參崴港，作為內貿貨物跨境中轉口岸，降低運輸成本。（歐新社）

俄羅斯因俄烏戰遭國際制裁，中國被指力挺俄羅斯，雙邊貿易量大增。但中國的吉林和黑龍江兩省沒出海口，長期須從遼寧大連港中轉海運貨物，若能取得俄羅斯遠東出海港口，貨物運送距離將大幅縮短。中國海關總署近日公告，俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）將成為中國內貿貨物跨境運輸中轉口岸，這也是時隔100多年後，中國終於再度看見海參崴的海。

中國海關總署指出，近期聯合三部委批覆同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭和嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸。6月起，海參崴將成為中國內貿貨物跨境運輸的中轉口岸。

地理位置上，吉林、黑龍江到遼寧港口陸運普遍超過1000公里，綏芬河、琿春到海參崴僅約200公里，陸路運輸成本可望因此大為降低。

1858年，因滿清國力衰退，中國在東北的優勢不再，當年清廷與帝俄簽訂「中俄璦琿條約」，海參崴成為中俄共管。兩年後，「中俄北京條約」簽署，清政府再將海參崴割讓給俄國。

時至今日，因俄烏戰爭問題，俄羅斯被多國持續制裁，似乎也因此讓中國能新打通海參崴的航道。

據了解，俄烏戰開打後，俄羅斯飽受西方制裁轉而「向東望」，俄羅斯遠東地區與中國東北省份合作加強。今年初，符拉迪沃斯托克市長與中國吉林省延邊政府達成協議，增加鐵路及公路口岸貨運規模。俄羅斯日前已批准通過遠東線路向中國提供天然氣的協議，當中就包括從達利涅列琴斯克至中國黑龍江省虎林市的跨境段。

今年3月，習近平訪俄，與普亭簽署聯合聲明，提到深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，發展中俄「東北-遠東」地區互利合作。

上周四，駐符拉迪沃斯托克總領事朴揚帆會見黑龍江省商務廳賀松副廳長。朴表示，總領館積極支持黑龍江省與遠東領區深化交流，共同發展。

財新網引述一名上海資深貨代人士表示，中國北貨借助「境外港口」南運，既可降低成本，也有利於中國加強與「近鄰」之間產業鏈、供應鏈的緊密度。報導還引述哈爾濱工業大學經管學院教授表示，東北貨量通過境外口岸南運，可長期緩解山海關鐵路進關貨物運輸瓶頸。

俄羅斯 北京 供應鏈

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