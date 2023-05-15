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稱中「經濟脅迫」 環時批G7：強盜頭子競選警局長 太荒誕

中國新聞組／北京15日電
G7廣島峰會將舉行。（取材自環球時報）
G7廣島峰會將舉行。（取材自環球時報）

七大工業國集團(G7)峰會下周舉行，峰會最後聯合聲明草案13日提早曝光。美方知情官員透露，G7下周峰會時，領袖們將發表一份關於中國在全球各地「使用經濟脅迫」的聲明。對此，環球時報社評指出，這是強盜頭子競選警察局長，太荒誕。

社評文章稱，如果真是這樣，就意味G7繼公然干涉台灣問題之後，又企圖將遏華戰線擴展到政經結合部的新領域。這主要體現的是華盛頓的意思，但日本作為今年G7的輪值主席國，在推動遏華串聯和動員方面，比美國表現得還要積極和激進。 G7正在進行功能轉換，不容中國人不對它保持高度的警惕。

文章指，選擇所謂「經濟脅迫」作為對中國的攻擊點，是很荒誕的，特別是這樣的指責來自華盛頓和東京。

文章說，反對經濟脅迫的大旗中國有資格扛，美國最沒資格扛。這麼多年，美國經濟脅迫的行為不勝枚舉，貢獻了不少教科書級別的案例。最新一例即是讓它的西方盟友敢怒不敢言的「芯片（晶片）法案」。強行打造排擠中國的芯片「小圈子」，遭到破壞的不只是全球芯片行業，還有可能被「一分為二」的全球產供鏈。在這種背景下，一些歐洲國家還緊隨華盛頓炒作中國的所謂「經濟脅迫」，就顯得有些滑稽了。這難道不是助紂為虐，支持強盜頭子競選警察局長嗎？

文章表示，美國及其盟友炒作的所謂中國「經濟脅迫」，其實並無多少新意。炒來炒去，舉得最多的是立陶宛和澳洲這兩個例子。必須強調，它們跟「經濟脅迫」毫無關係。

文章稱 ，炒作所謂「經濟脅迫」，其實也是一種「政治栽贓」。一些美西方國家給中國扣「經濟脅迫」的帽子，還有另外一個陰暗的用心，就是對中國搞道德綁架，以便自己在挑釁、損害中國利益時沒有後顧之憂。他們不願克制干涉中國內政的衝動，還不想承擔錯誤行為的代價和後果；既不尊重中國，又想從中國那裡單方面獲利，這可能嗎？

G7 警察 澳洲

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