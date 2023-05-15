中主場外交 18、19日辦中國—中亞峰會 6國元首本周到訪

中國「主場外交」頻頻出擊。 (美聯社)

繼今年3月多國領袖訪華後，中國展開今年首場重大「主場外交周」活動，本周有六國元首相繼到訪，其中五位將參加於18至19日由中國國家主席習近平 主持在西安召開的「中國—中亞峰會」，這也是中國與中亞五國建交31年來首次實體舉行峰會。而七大工業國集團（G7 ）廣島峰會也將在19至21日登場，與以中國為主場的「中國—中亞峰會」被視為「外交擂台」。

中國在與美國關係持續緊繃之際，積極拓展多邊外交。本周，將有六國元首相繼到訪中國。據報導，本周打頭陣的是應習近平邀請的東非國家厄利垂亞總統阿夫瓦基，已經抵達中國進行國事訪問。中國外交部發言人汪文斌表示，今年是中厄建交30周年，習近平將為阿夫瓦基舉行歡迎儀式和宴會，總理李強也將與其會面。

接著，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克等中亞五國元首將於16日起陸續抵中訪問，並於18、19日出席在西安舉行的「中國—中亞峰會」。上觀新聞報導，「中國—中亞峰會」是中國今年首場重大「主場外交」活動。汪文斌指出，這也是建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。

近年中國與中亞國家互動密切。去年1月，習近平與中亞五國元首舉行視訊峰會，慶祝建交30周年。其後中亞五國元首又在北京冬奧齊聚。去年9月，習在疫情後首次出訪，也是前往哈薩克與烏茲別克。

此外，新加坡副總理兼財政部長黃循財13至17日訪問中國，預計與中國總理李強、副總理丁薛祥等會面。這是黃循財首次以副總理身分訪問中國，將到訪上海和北京。

而自15日起，中國政府歐亞事務特別代表李輝也將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯 等五國訪問，就政治解決俄烏戰爭與各國進行溝通。

中央社報導，G7廣島峰會於19至21日將登場，中國問題成為峰會焦點。而由中國及中亞五國出席的「中國─中亞峰會」則將於18至19日在西安登場，由於近乎同時舉行，兩者被視為「外交擂台」。

中國學者熊李力指G7峰會極可能將矛頭指向中國。相形之下，由中國主導的「中國─中亞峰會」，使本周成為中國今年度已知最熱鬧、最重要的「主場外交周」。自前蘇聯獨立的中亞五國一向被俄羅斯視為「後院」及勢力範圍，中國選在俄烏戰爭期間主辦「中國─中亞峰會」，被認為是在「挖俄羅斯牆腳」，但此時俄羅斯也似已無力阻止。