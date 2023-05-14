匈牙利呼籲歐盟 應與中戰略合作

匈牙利外交與對外經濟部部長西雅爾多表示，匈牙利不希望歐盟 成為一個反華集團，歐盟應尋求與中國開展戰略合作。

環球網引述塔斯社報導，歐盟外長非正式會議於當地時間5月12日至13日在瑞典首都斯德哥爾摩舉行，會議上要討論的話題包括中歐關係。西雅爾多12日參加此次會議期間稱，「一些歐洲國家試圖將中國視為系統性競爭對手，我們完全不同意這種做法。我們認為，歐盟應該尋求與中國開展戰略合作」。塔斯社稱，西雅爾多這段話中提到的「我們」指的是「匈牙利」。

報導指出，西雅爾多表示，2022年歐盟27國對華貿易額達數千億歐元，其中德國、法國、義大利對華貿易額總和占比為46%。對於歐盟內部有人指責匈牙利秉持親華路線，他回應稱，「對華貿易的主要參與者不是中歐國家，而是西歐國家」。

報導還稱，談及歐盟與中國經貿關係的重要性，西雅爾多稱，政治不應該干涉經濟，應該找到合理的處理國際商業合作有關問題的方法。

就在一個多月前，綜合塔斯社、俄新社等多家俄媒報導，西雅爾多4月5日在布魯塞爾參加北約 外長會後表示，匈牙利不希望北約成為一個反華組織，歐洲與其同中國競爭，不如與中國開展互利合作。他還表示，中國「關於政治解決烏克蘭 危機的中國立場」文件是一個啟動國際談判的起點，「我們希望盡快開始和談，盡快停火。因為越早停火，越早開始和談，我們就能在烏克蘭挽救更多的生命」。