訪中未消貿易障礙 澳部長否認空手而歸

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）與中國商務部部長王文濤在北京會面。(美聯社)

澳洲 貿易部長法瑞爾（Don Farrell）13日結束3天訪華行程返國，外界指此行未見消除澳中貿易障礙的具體成果，法瑞爾駁斥並否認「空手而歸」。他表示，雙方討論過程是積極的，且已採取一系列行動並有進展，中國商務部 部長王文濤還答應了他的訪澳邀請。他認為訪華只是第一步，「後續還有更多的工作要做。我一直認為我們必須繼續堅持下去。」

中國是澳洲最大的貿易夥伴，但在前總理莫里森主政期間，雙方關係急劇惡化。法瑞爾是2019年以來首位訪華的澳洲貿易部長，外界關注他此行能否為兩國關係解凍。訪華期間法瑞爾與王文濤共同主持了時隔6年重啟的第16屆中澳部長級經濟聯委會，雙方同意推動省州經貿對接，並支持兩國企業在數字貿易和電子商務領域開展合作等。

不過，澳洲廣播公司（ABC）報導認為，中方並未在會中就一系列對澳貿易禁令讓步，雙方會談有進展，但未獲重大突破。

觀察者網引述法瑞爾對此表示，中澳兩國關係已出現「積極的勢頭」，他12日晚與王文濤在會談中同意「加強對話」以解決貿易問題。對於外界稱此行「空手而歸」，法瑞爾反駁稱，此訪只是「第一步」，未來還有更多工作需要堅持進行。澳洲的煤炭和銅礦已重新進入中國市場，有關大麥的貿易爭端也找到了解決途徑。

法瑞爾稱，中方已表示，近期達成的協議「仍在正軌上」，而法瑞爾則說：「我還重申，我們希望在澳洲葡萄酒的WTO爭端中遵循類似的程序」。他還在會談中提到在華被捕的澳洲公民成蕾 和楊恆鈞的困境。王文濤則表達了希望澳洲支持中國加入「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）的願望。

中國是澳洲最大的貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達到2870億澳元（約1910億美元），占澳洲對外貿易總額的28%。澳洲也是中國最大的商品供應國之一，去年中國購買11億噸鐵礦石中，65%來自澳洲。

另據ABC報導，就在法瑞爾當天同王文濤舉行會談前的4個小時，他收到了中方「出人意料的邀請」，由商務部高級官員陪同參觀故宮。對此，法瑞爾本人感到「絕對的榮幸」，並對中方表示感謝。澳媒則認為，「這是一個令人鼓舞的跡象」。