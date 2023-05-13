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傳義大利暫停核發中國簽證 義國使館否認

債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆美債恐變定時炸彈

傳義大利暫停核發中國簽證 義國使館否認

中央社／台北13日電
義大利是疫情前中客赴歐洲旅遊的主要目的地之一。根據義大利國家統計局的數據，2019年共接待中國遊客535.6萬人次。（歐新社）
義大利是疫情前中客赴歐洲旅遊的主要目的地之一。根據義大利國家統計局的數據，2019年共接待中國遊客535.6萬人次。（歐新社）

義大利駐中國大使館今天發文表示，使館以及義大利駐中各總領事館正常接收中國公民個人和團體義大利簽證，「在過去幾個小時內流傳的有關中國旅遊團簽證的消息是毫無根據的。」

義國駐中使館透過微信公眾號發文表示，ADS團隊旅遊簽證「即將恢復」，獲授權的中國旅行社的註冊工作正在進行中。

ADS團隊旅遊簽證僅限於在被批准的一個國家內旅遊，不可簽轉、不可延期，且必須團進團出。

美國邊境近期出現中國偷渡潮，中國社群昨天盛傳，多家中國的旅行社近來相繼通報，義大利領事館突然暫停ADS旅遊團簽。多名知情人士稱，可能與近期有個溫州旅遊團逾期滯留義國有關，不歸的人數版本很多，介於40至400人之間。

義大利是溫州人移民歐洲的主要國家，當地溫州僑民超過30萬人。

據陸媒潮新聞報導，溫州市旅行社協會副會長金占表示，11日中午緊急召集溫州地區所有具備出境資質的旅遊社瞭解情況。截止目前，溫州各大旅行社並沒有發生遊客滯留歐洲情況。

金占並稱，溫州目前僅有一個由旅行社組織前往義大利的團隊，是4月初有17個學生代表中國去參加青少年足球賽；本地最早前往義大利的旅遊團計畫在6月份出行，現在還沒有辦理簽證。

據界面新聞報導，義大利簽證服務熱線客服表示，目前ADS旅遊團簽尚未開放。近日確實收到通知，上海領區因預約人數過多暫停辦理，北京和重慶領區仍可正常申辦，各個領區的個人旅遊簽證及其他簽證仍可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。

據環球網報導，義大利是疫情前中客赴歐洲旅遊的主要目的地之一。根據義大利國家統計局的數據，2019年共接待中國遊客535.6萬人次。

義大利 簽證 社群

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