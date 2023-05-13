中澳貿易回暖 秦剛訂7月回訪坎培拉

澳大利亞貿易部長法雷爾與中國商務部長王文濤12日在北京會晤。(路透)

澳洲 貿易部長法瑞爾11日到訪中國，不僅是疫情後首次，也是去年底澳洲外長黃英賢後，第二位訪中的澳洲政府高官。港媒稱，中國外長秦剛將於7月訪問澳洲，以求繼續改善北京 與坎培拉關係，困擾雙方的大麥、葡萄酒、龍蝦等貿易問題有望進一步解封。

在法瑞爾行前，澳洲貿易部表示他將在北京與商務部 長王文濤會面，推動解決貿易壁壘問題，法瑞爾還指出，2月與王文濤視訊會談後，在煤炭、棉花與銅的貿易上出現積極發展，中國也同意加速審查對澳洲大麥的關稅。

此外，第16次中澳部長級經濟聯委會也將舉行，這一機制上次舉行是在2017年2月，法瑞爾稱這是穩定澳洲與中國關係的另一個重要步驟。不過，商務部2021年宣布「無限期暫停」的「中澳戰略經濟對話」，目前官方則尚未有重啟的消息發布。

據法瑞爾臉書，他抵達北京後參加與鋼鐵巨擘寶武集團的首次建設性會議、並前往澳洲大使館，而商務部長王文濤還帶他參觀紫禁城。此前商務部發言人束玨婷指法瑞爾訪問行程為11日至13日。

南華早報12日指，法瑞爾原想在中國兩會跟澳洲宣布購買核潛艇前到訪北京，但遭拒絕並推遲行程。報導援引接近中共政府消息人士以及澳洲學者說法指出，作為互訪以改善關係一部份，秦剛將於7月訪問澳洲，以改善北京與坎培拉關係。