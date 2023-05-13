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手機造芯太燒錢 OPPO退出晶片研發 剩華為、小米還撐著

記者林宸誼／綜合報導
OPPO此前推出自研晶片馬里亞納X和馬里亞納Y。（取材自新華網）
OPPO此前推出自研晶片馬里亞納X和馬里亞納Y。（取材自新華網）

中美科技戰持續升級之際，中國造芯運動再傳噩耗。中國手機品牌OPPO決定將終止旗下主打晶片設計能力哲庫（ZEKU）的業務並解散團隊。哲庫於2019年成立，此前推出兩款高工藝製程自研晶片。由於晶片研發燒錢的程度遠超過採購晶片，OPPO也成為首批退出晶片業的中國大型科技公司之一，手機業剩下華為、小米仍在自研晶片。

今年初市場盛傳，OPPO自研的手機晶片將在第3季「流片」（試生產），採用台積電4nm製程工藝，外掛聯發科的5G基頻（Baseband）晶片，相關產品預計會在2024年上半年問世。

由於台積電4nm製程工藝是先進製程，而OPPO的首款自研晶片就用上了4nm製程，因此倍受矚目。

如今OPPO放棄自研晶片，宣布團隊全員解散，業界也在擔憂，先前OPPO連續發布的兩款自研晶片均為高工藝製程，馬里亞納X為6奈米工藝、馬里亞納Y為N6RF工藝，均在台積電代工，後續衝擊有待觀察。

科創板日報報導，哲庫科技發送內部信，稱公司做出股東決定，自2023年5月12日起解散上海哲庫科技及全資子公司、分公司，並終止所有勞動合約，逾3000員工面臨失業。

信中指出，對於尚未入職報到的應屆生，可選擇加入OPPO其他部門，或接受「N+3」補償金。

OPPO方面指出，去年以來，在全球宏觀經濟形勢影響下，消費電子行業持續低迷，中國國產手機廠商普遍面臨較大的經營壓力。市場調研機構Canalys發布的數據顯示，今年第1季，中國手機銷量為6760萬支，為2013年以來最低。

OPPO於2019年8月成立守樸科技，隔年改名為哲庫科技。OPPO當時喊出投入人民幣500億元做手機晶片，祭出高薪在業內積極搶人，吸引不少來自華為海思、高通、聯發科等晶片設計龍頭資深人員。

先前OPPO已經推出自研晶片馬里亞納X和馬里亞納Y，馬里亞納X為神經網路處理器（NPU）晶片、側重在計算攝影能力，產品已經應用在OPPO旗下多款旗艦手機中；馬里亞納Y為藍牙音頻單晶片（SoC）、尚未推出商用。

晶片研發相當燒錢，沒有規模放量來分擔成本，將使得晶片成本居高不下。供應鏈傳出，OPPO僅在晶片單次流片試驗費用就高達人民幣1億元，如果繼續向先進製程推進，投資額將遠不止這一級別。

當前手機行業正面臨持續不確定性的發展壓力，作為全球重要的智慧手機市場，2022年中國市場手機全年銷量跌破3億支大關，行業預計要恢復仍需至少二年左右時間。

OPPO退出後，中國手機業只剩下華為、小米自研晶片。華為此前研發出5G晶片，但因為遭美國制裁，迄今只能生產4G手機。

oppo自研晶片歷程。(中國新聞組整理)
oppo自研晶片歷程。(中國新聞組整理)

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