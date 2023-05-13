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400中國旅客傳「跳機」打黑工 義大利暫停團簽

中國新聞組／北京13日電
中國不少線上旅行社11 日收到內部通知，義大利大使館即起停止受理所有來自中國的團體簽證。 (取材自推特)
中國不少線上旅行社11 日收到內部通知，義大利大使館即起停止受理所有來自中國的團體簽證。 (取材自推特)

近日，一則義大利簽證暫停辦理的消息在微博上發酵。有推特貼文提到，義大利使館停止受理所有來自中國的團簽，而這一切居然是源於有400名中國團客在抵達義大利後「跳機」，以各種方式非法滯留當地。義大利簽證服務中心表示，目前義大利簽證的ADS團隊簽還未開放，基本都是預約個人簽證；上海區域的簽證預約已滿，但北京、廣州、重慶、成都等區域都可以預約。

根據網易新聞報導，多家線上旅行社負責人11日收到內部通知，義大利大使館停止受理團簽，目前所有義大利一地的旅遊產品全部停止售賣，已經收客的旅遊團更需要為客人辦理退團，待使館開放團簽後才能開始收客。

據報導，多位知情人士披露，義大利領事館突然停掉中國的旅遊團簽與一個近期滯留義大利的溫州旅遊團有關，該團通過上海眾信旅遊送簽，有傳具體滯留當地的中國旅客甚至高達400 人。

報導指出，知情人士續表示，那些滯留的「旅客」很可能是藉團簽，前往義大利打黑工。在後疫情時代，歐洲經濟雖處於復甦階段，但各國失業率仍然居高不下，此時中國人還前往當地打黑工，終迫使義大利當局下狠手停止一切申請。

據報導，中國往義大利的團簽申請，才剛剛重新開放了兩個月，又再度全面暫停。有網友嘆，「眼看快能暑期出境旅遊，才發生此事」。

但也有網友懷疑，現時義大利打黑工最多也有1000多歐元（約7596人民幣、1090美元），一去不復返的中國旅客有可能是因政治原因而出逃，「現在中國，被恐怖的氣氛籠罩。有心的人，都是想盡一切辦法逃離」。

第一財經報導，義大利簽證服務中心表示，上海區域的義大利簽證預約已滿，因預約人數太多而預約號有限。但北京、廣州、重慶、成都等都可以預約。義大利簽證的ADS團隊簽還未開放，基本都是預約個人簽證。

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